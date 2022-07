Rajoy pide una reunión urgente del Pacto de Toledo porque con el PSOE "las pensiones están en duda"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha vuelto a respaldar las palabras del gobernador de España, en las que ponía en duda que el Gobierno acabara el año con superávit en la Seguridad Social , y ha puesto de manifiesto lapara "garantizar un marco deEn este sentido, ha dicho quela propuesta del PP para reunir el pacto. Las declaraciones de Miguel Ángel Fernández Ordoñez causaron las críticas del Gobierno y los sindicatos que cree que las pensiones están garantizadas en España.En concreto, el PP ha conseguido unir a su requerimiento las firmas de los, salvo el BNG, ha explicado el secretario general del grupo popular, José Luis Ayllón, en un encuentro informativo con la prensa.En la clausura de la, celebrada en Sevilla, Rajoy ha acusado al PSOE de llevar a España a la situación de crisis de 1995. "Cuando el PSOE gobierna unos años siempre volvemos a lo mismo:ha aseverado el líder popular.Rajoy ha explicado que el Gobierno del PP se vio obligado a pedir un crédito en el año 1996 para abonar la paga extra de Navidad a los jubilados, tras la situación que habían heredado de los gobiernos socialistas.El líder de la oposición también ha lanzado críticas contra el nuevo Gobierno . "Cuando se hace semejante remodelación tras un año de mandato, lo que habría que hacer es", ha manifestado."Zapatero ha fracasado sin paliativos y el futuro no se adivina mejor", ha señalado, tras asegurar que la remodelación sólo ha servido "para multiplicar los líos y para que la situación sea peor que antes".Ha reclamado un fin de ciclo ante un Gobierno"desnortado" y "enredado" y ha recordado a Zapatero que entre las funciones del gobernador del Banco de España, "que él nombró", está el decir "lo que está pasando".Rajoy ha criticado que Zapatero "no tome una decisión" sobre el fiscal general del Estado por acusar a la Policía de no colaborar en la lucha contra ETA , y le ha instado a explicar "lo que está sucediendo" con este tema. Este episodio, demuestra, en su opinión, que no hay dirección en el Gobierno.A su juicio, "no es normal" que Cándido Conde-Pumpido haya arremetido de esta forma contra la actuación del Cuerpo Nacional de Policía y que el presidente del Gobierno no haya hecho nada."¿Es verdad que la Policía se niega a colaborar con el fiscal general del Estado y con el Tribunal Supremo y que sólo colabora con el juez Garzón?", ha preguntado Rajoy a Zapatero antes de criticar que hasta ahora "no hay ninguna respuesta" desde el Gobierno.Rajoy ha denunciado también que "algo pasa" en el Ministerio del Interior tras los escándalos recientes sobre la puesta en libertad de dos de los delincuentes que secuestraron al productor José Luis Moreno, el asesinato de la niña Mari Luz y la tardanza para encontrar el cadáver de Marta del Castillo