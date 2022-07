El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha acusado al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de "jugar con la tranquilidad de millones de personas" con sus previsiones sobre el futuro del sistema de pensiones.



En rueda de prensa tras la firma del Acuerto Tripartito de Solución Extrajudicial de Conflictos, Corbacho ha afirmado: "discrepo radicalmente de las apreciaciones y consideraciones" que hace el gobernador, y ha añadido que le gustaría saber "de dónde saca" los datos que le hacen creer que el año acabará con déficit en la Seguridad Social.



"Con los datos de la Seguridad Social de ninguna manera" se llegaría al déficit, por lo que el ministro ha aprovechado para "desmentir la mayor". En este sentido, ha apñañdido que no sabe si las previsiones de Fernández Ordóñez "son una predicción o un deseo".



Corbacho ha apuntado que "me gustaría que fuera la última vez que tuviera que discrepar con el Banco de España", aunque ha admitido que "no es la primera".



El titular de Trabajo ha advertido a Fernández Ordóñez de que "no se puede dar inseguridad sobre un tema que es seguro" y ha pedido, de forma irónica, al gobernador del Banco de España que entre alguno de sus análisis también incluya al sistema financiero.



Corbacho ha recordado que la Seguridad Social tiene un Fondo de Reserva de 57.000 millones de euros, lo que muestra que tiene una salud "como nunca en la historia".



Sobre la posibilidad abierta por el gobernador del Banco de España ayer en el Congreso de ampliar la edad de jubilación, Corbacho ha afirmado que "hay cosas que no deben formar parte del debate en el corto plazo".



Críticas sindicales



Asimismo, los sindicatos se han unido a las críticas contra el gobernador del Banco de España al que acusaron de "fanatismo ideológico" y de ser "apóstol de la catástrofe perfecta".



El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha dicho que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "algo le debería de decir" ya que fue quien le nombró.



También ha denunciado que "los golpes más fuertes a la credibilidad de la economía española se asientan sobre una institución oficial" y ha asegurado que estas palabras "generan muchísima inseguridad".



En este sentido, el líder de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido al jefe del Ejecutivo que, "con amigos como éstos, quién quiere enemigos". "Él sabrá lo que quiere, si quiere tener un foco de alarma social permanente", ha añadido.



Toxo ha puesto de manifiesto que, en su opinión, el verdadero objetivo de las palabras de Fernández Ordóñez es el de "convertirse en el centro del debate político, económico y social del país".



Por su parte, los representantes de las organizaciones empresariales fueron más comedidos en sus valoraciones sobre las palabras del gobernador del Banco de España.



El secretario general de CEOE, José María Lacasa, ha subrayado que el tema de las pensiones es "de importancia económica y, principalmente, de profunda importancia social", por lo que defendió que "todos debemos tratarlo con sumo cuidado evitando palabras fuertes por parte de todos porque creo que no resolvemos nada".



Además, el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, ha apuntado que "nos preocupan ciertos alarmismos en estos momentos, cuando un colectivo tan importante como el de los pensionistas pueden tener un cierto desconcierto que se puede traducir a una menor confianza".



Apoyos a la propuesta



Quien sí ha mostrado su acuerdo con el gobernador del Banco de España ha sido el líder del PP, Mariano Rajoy, quien se ha mostrado favorable a la propuesta de aumentar la edad de jubilación.



Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha coincidido con Ordóñez y ha defendido la necesidad de retrasar la edad de jubilación para asegurar el futuro del sistema de las pensiones. "Este año voy a cumplir 67 años y sigo trabajando", ha afirmado.



En cuanto al mensaje lanzado por Fernández Ordóñez de que el superávit de la Seguridad Social podría acabarse en un año, Díaz Ferrán ha apuntado que "hay unos presupuestos y dicen que va a terminar el año con un superávit de 9.000 millones".