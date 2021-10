El, ha estimado que la cumbre del G20 de Londres ha acordado "la reforma más profunda del sistema financiero desde 1945", asegurando que el resultado de la reunión "va más allá de lo que podíamos imaginar". La canciller alemana, Angela Merkel, también se ha dicho satisfecha y señalado que el acuerod alcanzado constituye "una victoria para la cooperación global".En este sentido, el jefe de Estado francés ha destacado, sobre todo, la, al ratificar que la "época del secreto bancario ha llegado a su fin". También ha citado una serie de reformas de las normas contables, límites para la remuneración de los directivos y de supervisión de los mercados, que a su juicio supoenen una "refundación y moraización del capitalismo".Así, Sarkozy, que ha anunciado que habráen Nueva York, se ha mostrado "verdaderamente feliz" por el resultado logrado en Londres y ha comentado que era "emotivo" ver a los diferentes países ponerse de acuerdo sobre "medidas tan precisas" para hacer frente a la crisis., ha reconocido."Nos hemos puesto de acuerdo en una estrategia de salida de la crisis económica mundial, la más grave de los últimos 70 años", ha insistido Sarkozy, quien no ha ocultado, durante la rueda de presna posterior al encuentro, que hubo "tensiones" hasta "hace media hora"."Creamos nuevas reglas para generar confianza y lanzar de nuevo la economía", ha subrayado Sarkozy, especialmente satisfecho con las normas aprobadas en contra de los paraísos fiscales, una de sus principales reivindicaciones antes de la cumbre En este sentido, el presidente francés ha alabado a la labor "honesta" del, y la postura del, que le ha ayudado, ha explicado, a, un asunto que fue objeto de un debate "fuerte", en palabras de Sarkozy, debido a la resistencia china por la situación de Macao y Hong Kong.Sarkozy ha explicado que, a partir de las normas establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), habrá tres listas: "una blanca, una gris y una negra". En la primera estarán "países como Francia, que se someten a las normas de la OCDE", mientras que, que "han anunciado movimientos, aunque hace falta que eso se traduzca en hechos". La lista negra será la de los paraísos fiscales, contra los que se debatirá la adopción de sanciones.Por otro lado, el presidente francés ha anunciado que ha propuesto que se celebre, tras la de Washington de 2008 y la de Londres de este jueves, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, iniciativa que ha sido aceptada, paraen la capital británica. "El G-20 debe continuar al menos mientras dure la crisis, debe haber una tercera cumbre", ha indicado Sarkozy.Por su parte, la, ha señalado que el acuerdo logrado por el G-20 en la cumbre de Londres constituye "una victoria para la cooperación global". En una rueda de prensa al final de la reunión, Merkel ha opinado que se trata de un "buen compromiso", auqnue también ha admitido que el consenso ha requerido "duras negociaciones"."Creo que puedo decir que en una conferencia muy importante alcanzamos, ha señalado la jefa del Gobierno de Berlín. "Esta vez, el mundo no ha reaccionado como en los años 30 [del siglo XX]", ha insistido Merkel, en referencia al fracaso entonces de la comunidad internacional para atajar la Gran Depresión.Merkel ha subrayado que el esfuerzo fiscal acometido por el grupo , que alcanzará en 2010 unos cinco billones de dólares, supone "una enorme suma que tendrá su impacto".""Acordamos -ha precisado- que en los próximos años tenemos que hacer todo lo necesario para fomentar el crecimiento y la creación de empleo, mirando siempre a laSobre el aumento de los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha comentado que servirá de. En conjunto, ha añadido, "hemos cumplido con nuestra parte para lograr restaurar el crecimiento. Eso es muy importante para los países en desarrollo y emergentes".Por su parte, el, ha declarado a Le Monde estar "convencido de que conseguiremos preservar y crear empleos y recuperar la prosperidad, en Euroa y en el resto del mundo"."Hay ahora una amplia convergencia de puntos de vista a un nivel global, en particular entre la Unión Europea y Estados Unidos", ha destacado Barroso, que ha señalado como su principal preocupación vigilar que "todas la medidas que adoptamos respalden los empleos".