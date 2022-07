El Partido Aragonés (PAR) ha dado de baja como militantes de la formación política a la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, encarcelada por su, y a su marido, Juan Antonio Embarba, imputado también en el caso.La dirección del PAR ha tomado esta decisión a raíz de una carta manuscrita enviada por María Victoria Pinilla al diario Heraldo de Aragón , en la que, cuya lista encabezó en las últimas elecciones municipales.El secretario general del PAR, Alfredo Boné, ha firmado el escrito en el que se les comunica oficialmente que se les da de baja como militantes del partido, al que ambosSegún el dirigente del partido aragonesista, en los archivos del PAR constan las altas de María Victoria Pinilla Bielsa , el 16 de agosto de 1991, y de Juan Antonio Embarba Laborda, el 10 de agosto del mismo año.Por el contrario, "no consta en los citados archivos ninguna manifestación expresa" de ninguno de los dos "en la que se haga constar su renuncia a la condición de militante", precisa en un comunicado.El secretario general del PAR advierte de que "la pertenencia a un partido político es un derecho individual y que lo publicado en su carta no deja lugar a dudas sobre su posición en relación con el Partido Aragonés".La decisión de darles de baja se trasladará a los afectados, así como al Comité de Garantías y Disciplina del PAR, que abrió un expediente disciplinario tras su detención, y a la Comisión Ejecutiva del partido para que se trate en la próxima reunión.Pinilla está encarcelada desde el 22 de marzo por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística en La Muela , por la que fueron detenidas 19 personas, entre ellas su marido y uno de sus hijos, y un primo de ésta. Todos fueron puestos en libertad con cargos salvo la alcaldesa, el concejal Juan Carlos Rodrigo, que también fue elegido en la lista del PAR, aunque no está afiliado, y el empresario José Carlos Fernández Delgado.El juez de Instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) que dirige la investigación ha imputado hasta ahora a 26 personas en relación con esta trama de corrupción.