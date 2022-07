La alcaldesa de La Muela dice que "jamás" ha cobrado una comisión y que es una "víctima"

La alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, asegura que "jamás" ha cobrado una comisión y se presenta como una víctima a la que han intentado "borrar de la escena política en varias ocasiones".



María Victoria Pinilla, que fue detenida junto a otras 17 personas por una presunta trama de corrupción urbanística, ha roto su silencio desde la cárcel en una carta manuscrita que ha enviado al Heraldo de Aragón para defender su inocencia.



El juez la envió a la cárcel zaragozana de Zuera después de imputarle hasta nueve delitos. Entre ellos los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales y blanqueo de capitales.



María Victoria Pinilla, que ha sido expedientada por el Partido Aragonés, lo niega todo: "Yo María Pinilla, sí me considero inocente de los delitos que se me atribuyen (...) Jamás me demostrarán comisiones de ningún tipo porque nunca, nunca, las pedí. ¿Quizá por qué nunca me hicieron falta? ¿Quizá por qué siempre he sido honrada?".



Asegura, según recoge el Heraldo de Aragón, que le queda "una travesía por delante para demostrar mi inocencia". Pinilla insiste en que ha sido una víctima política: "Tenía fusiles, cañones, hasta misiles apuntándome. Han intentado borrarme de la escena política en varias ocasiones, a veces de la mano con la prensa. Pero llegaban las elecciones y los vecinos volvían a depositar su confianza en las urnas. ¡Vaya! Les había fallado todo lo vertido sobre mi persona".



Más declaraciones ante el juez



El titular del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, toma este martes declaración a otros implicados en la trama de corrupción urbanística de La Muela, entre ellos el subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carlos Martín Rafecas.



Según han confirmado a Efe fuentes judiciales, se espera que también testifiquen Fernando Della-Casa Dulanto, secretario en el Consistorio de Cuarte de Huerva (Zaragoza) y asesor legal del ayuntamiento de La Muela, y la policía local Neila U.U., imputada por un presunto delito de prevaricación.



Carlos Martín Rafecas y Fernando Della-Casa Dulanto comparecerán por presunto tráfico de influencias ante el juez Alfredo Lajusticia, ante quien también lo harán esta semana los empresarios zaragozanos Fernando L. R. y Modesto B. G., por presunto uso de información privilegiada.