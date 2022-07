Moltó cree "adecuada" la intervención y pide a los clientes que confíen en CCM

El ya ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, ha pedido a los clientes de la entidad que sigan confiando en ella "si cabe ahora más que hace unos meses", porque está, tras haber sido intervenida por el Banco de España, "en las mejores manos".



En declaraciones a los periodistas tras su reunión en Madrid con directivos de la caja, que el Banco de España ha sustituido por tres administradores, Hernández Moltó ha insistido en que los ahorradores y trabajadores de CCM "pueden estar muy tranquilos". "Estamos en las mejores manos en las que puede estar una entidad financiera", ha subrayado el ya ex presidente de CCM, quien ha asegurado que el equipo directivo de la caja se ha tomado con una "gran profesionalidad" la decisión de la intervención, que ha calificado de "adecuada para el momento actual".



Hernández Moltó se ha mostrado convencido de que las sucursales y oficinas de la caja abrirán mañana "con normalidad" y ha asegurado que los clientes que quieran retirar sus fondos no tendrán "ningún problema" para hacerlo, como así han prometido tanto el Gobierno como el Banco de España.



Sin embargo, ha insistido en pedir a los clientes "que sigan confiando en la entidad en la que han confiado siempre y si cabe ahora más que nunca". "Yo también me he puesto alguna vez en su situación" y en "lo mal que lo han tenido que pasar" cuando hace algunos meses se rumoreaba "injustificadamente" sobre la intervención, a pesar de que ahora sea la decisión adecuada.



Una situación "transitoria"



Por su parte, el ex consejero del Partido Popular en Caja Castilla-La Mancha Luis Francisco Galán Polo ha transmitido un "mensaje de tranquilidad" porque la caja "no tiene ningún agujero" patrimonial.



El consejero ha reiterado que "la caja no tiene ningún agujero sino una situación transitoria de falta de liquidez, como muchas cajas pueden estar próximas, al igual que otras empresas y entidades" de España.



"Es así, y lo llevo manteniendo desde que me incorporé a la caja" a finales del pasado mes de febrero en sustitución de la dimitida Rosa Romero, ha señalado Galán.