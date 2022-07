Garzón sigue investigando pese a todo

Este viernes finaliza el plazo de 48 horas que el juez Baltasar Garzón ha dado a la Fiscalía Anticorrupción para que responda si debe inhibirse ante el Tribunal Supremo, al haber encontrado indicios contra al menos dos diputados, senadores o eurodiputados del Partido Popular.



La Fiscalía Anticorrupción ha indicado que no responderá a la petición realizada este miércoles por el juez Garzón, en el que daba al Ministerio Público un plazo de dos días para que le comunicara si procedía la inhibición de la causa en favor del Tribunal Supremo, hasta que no concluya el estudio del informe policial presentado al Juzgado. En una nota, el organismo ha indicado que "ha iniciado" su estudio y ha precisado que no ha tenido acceso al documento hasta el miércoles.

La investigación continúa



A la espera de esta respuesta, que la Fiscalía probablemente no dará hasta después de las elecciones autonómicas de este domingo, y a pesar de la querella que puso el PP al magistrado al considerar que la investigación de la trama de corrupción no era de su competencia, el próximo martes 3 de marzo continuará con los interrogatorios del caso Gürtel.



El juez Garzón ha dejado en libertad a los seis últimos imputados a los que ha tomado declaración en la Audiencia Nacional, la mayor parte de ellos apoderados de empresas de Francisco Correa, el presunto líder de la trama de corrupción que investiga el magistrado.

Por otra parte, el juez ha vuelto a rechazar que el PP se persone en el caso después de que el PP ampliara su querella por las "filtraciones" del sumario. El partido pretendía personarse para recusar a Garzón.



Este jueves, el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en el que denuncia la actuación del juez Garzón al implicarle implícitamente en la trama del 'caso Gürtel'.

Bárcenas expone la actuación de Garzón en este caso, y considera que se está haciendo una "utilización torcida de las instituciones del Estado y de las funciones jurisdiccionales para tramitar, proseguir y auspiciar una verdadera causa general contra el PP".



Tras los ataques del Partido Popular al juez Garzón, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ratificado su defensa de la independencia judicial ante las declaraciones realizadas en las últimas semanas con motivo de la actuación del juez en el 'caso Gürtel'.