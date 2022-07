El CGPJ ratifica la defensa de la independencia de los jueces tras las críticas a Garzón

El(CGPJ) ha ratificado su defensa de la independencia judicial tras las declaraciones realizadas en las últimas semanas con motivo de la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la denominada "operación Gürtel" , aunque no se ha citado a éste expresamente, según ha adelantado TVE.El Pleno ha estudiado el acuerdo adoptado el martes por la comisión permanente del Consejo de pedir el cese de cualquier declaración que pueda "perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional". Los seis vocales progresistas del CGPJ y la propuesta por el PNV habían pedido que este asunto se tratara de nuevo en pleno.El CGPJ ha reiterado su llamamiento al "cese de cualquier declaración" que pueda atentar contra la independencia de los jueces y ha insistido en la necesidad de respetar la labor de los jueces."El Consejo quiere insistir quepuesto que ése es nuestro mandato constitucional", ha dicho la portavoz del órgano, Gabriela Bravo.Según ha informado Bravo, el vicepresidente del CGPJ, Fernandopor las declaraciones en las que aseguró que Garzón podía cruzar "la línea roja de la prevaricación" si no se inhibe en la investigación sobre la trama de corrupción que salpica a varios municipios del PP, y ha querido dejar claro que sus palabras fueron "a título personal".De Rosa, según Bravo, también ha dicho que en ningún momento tuvo intención de interferir en la actividad jurisdiccional, ni cuestionar la labor de los jueces y magistrados de nuestro país y ha remarcado su "profundo respeto" por la independencia del Poder Judicial y se ha disculpado con quienes se hayan podido sentir perjudicados por este "incidente".Elde hacer un nuevo llamamientoya que la vocal Almudena Lastra ha votado en contra y presentará un voto particular.El Pleno también ha estudiado un informe crítico que cuestiona parte del anteproyecto de reforma del Código Penal aprobado por el Gobierno.La comisión permanente recordó ayer a De Rosa que ni desde el CGPJ ni desde los otros poderes del Estado o de sus instituciones pueden dirigirse indicaciones a ningún juez sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección del mismo.El pasado viernes, De Rosa, ex consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, criticó en Canal 9 a Garzón por no inhibirse en el "caso Gürtel" sobre una supuesta trama de corrupción en la que podrían estar implicados cargos del PP. Después se disculpó y aclaró que las declaraciones fueron realizadas "a título personal".Hoy también, la secretaria de Política Institucional y Autonómica del PSOE, Mar Moreno, ha instado al PP a que expliqueel pasado viernes -el mismo día que Rosa hizo las críticas a Garzón- y ha preguntado a su líder, Mariano Rajoy, si tiene previsto exigir responsabilidades al presidente de la Generalitat valenciana.El propio Camps se ha negado a pronunciarse sobre esta presunta reunión, desvelada por algunos medios de comunicación, y no ha querido confirmar que se produjera.Tampoco la portavoz del CGPJ ha querido opinar y ha indicado que esa cuestión no formaba parte del orden del día y que no tiene nada que decir sobre lo que una persona del ámbito público "pueda hacer en su vida privada".En el pleno de tampoco se ha abordado ninguna cuestión relacionada con la coincidencia del juez Garzón y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en una cacería, ni sobre las filtraciones sobre las actuaciones del "caso Gúrtel". Según ha recordado Bravo la denuncia presentada por dichas filtraciones se está tramitando en el servicio de inspección, que tiene un plazo de un mes para emitir un informe, y posteriormente la comisión disciplinaria adoptará la decisión que corresponda.