¿Harto de la crisis? ¿Cansado de hacer entrevistas y enviar CV? Si tu perfil es el de un joven licenciado, agobiado por la crisis, que no encuentra empleo puedes tomar nota de la solución que ha encontradoEste joven francés de 23 años, licenciado en Derecho y con dos másters, ha decidido subastarse en el portal de internet Ebay y de momento no le va mal,En su anuncio, anima a pujar por "una oferta excepcional", un joven licenciado que pagará "su pensión, aligerará su carga de trabajo y dinamizará su empresa".Utilizando el lenguaje publicitario se define como "".Miel confiesa en su web de joven diplomado en paro que está en su "quinto mes de desempleo, su vigésima entrevista y su candidatura número 300" y critica que el paro juvenil no está en la agenda de los políticos franceses.