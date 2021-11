El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha urgido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que cambie el área económica porquede afrontar la situación económica presentada en el último cuadro macroeconómico dado a conocer por el ejecutivo.En su intervención en un acto de los grupos parlamentarios del PP de Andalucía y Extremadura junto a los presidentes regionales del partido, Javier Arenas y José Antonio Monago, respectivamente, el líder de los populares ha lamentado que el Gobierno haya modificado "todas las previsiones" económicas."La política de Zapatero es la de la nada y lo peor es que va acompañada del engaño y de la equivocación", ha apuntado Rajoy, para quien en la actualidad "urge" un cambioen el Gobierno."La impresión que muchos tenemos es que todo el área económica está agotada y sin posibilidad alguna de afrontar los graves problemas" de la economía española, ha añadido.Según Rajoy, mientras entran en vigor los Presupuestos del Estado para 2009 el Gobierno modifica las previsiones de crecimiento económico, las de las cifras de desempleo y las de los ingresos, algo que, en su opinión, es la prueba del "" del Ejecutivo."Creo que hay que decirle al Gobierno que necesita un ejercicio de realismo. Necesita no engañar más. Es necesario y urgente que diga la verdad porque lo único que hace es aumentar la desconfianza", ha señalado Rajoy, quien ha reiterado la necesidad de que el Ejecutivo cambie la política económica que está aplicando.La política económica no puede ser la que se base en "el gasto indiscriminado", sino la caracterizada por la austeridad, según Rajoy, para quien con engaños "será más difícil" salir de la crisis económica.En opinión del presidente del PP, la política económica del Gobierno se caracteriza por "el engaño, el desorden, la propaganda y la ineficacia", con las cuales, según Mariano Rajoy, no se resolverá la situación de crisis que sufren los españoles.Ha censurado que el Ejecutivo no propicie la recuperación de la confianza de las empresas y de los consumidores, y ha advertido de que "con" en la política económica "es imposible" generarla, por lo que desde el Ejecutivo se debería empezar por "no engañar" a los españoles.Otra de las recetas para salir de la crisis es, en su opinión, la de la austeridad, algo que se aplican todos los españoles mientras que el Gobierno "", al tiempo que se debe proceder a una rebaja de los impuestos "porque mayor gasto supondrán más impuestos para el futuro".Además de las reformas estructurales en todas las materias, el líder del PP ha asegurado que España "no va a ninguna parte" si la única política del Gobierno es la de "gastar" porque se hipotecará el futuro de los ciudadanos españoles, y ha recordado cómo con los gobiernos del PP "se creaban millones" de empleos.Rajoy ha calificado de "inadmisibles para un país civilizado" los datos de paro que sufre España y ha recordado que en la media está casi el doble que enla Unión Europea y que en el último año se ha producido un descenso del mismo en el resto de países mientras que en España se ha incrementado de manera muy importante."La culpa de la crisis la tiene, en parte, la crisis financiera internacional, pero tambiénde un Gobierno que se ha limitado a ver lo bien que estaban las cosas y que ha vivido de la mejor herencia económica que ha tenido España y que recibió en 2004 Zapatero", ha apuntado el líder del PP