La nueva Vueling tras fusionarse con Clickair y lo hará con 39 rutas, de las cuales 23 serán internacionales y el resto nacionales, según explicó el actual presidente de aerolínea, Josep Piqué.En rueda de prensa, apuntó a que la nueva compañíay confió en facturar alrededor de 800 millones de euros en 2010 y obtener un Ebit -beneficios antes de impuestos y de intereses- de entre el 6% y el 8% de esta cifra, transportando once millones de pasajeros.La fusión con Clickair conllevará la, así como un "ajuste" en las plantillas de ambas compañías integradas que, según Piqué, "no será traumático" porque los trabajadores necesarios son una cifra "similar" a la suma de las actuales plantillas de Vueling y Clickair.El presidente de la aerolínea añadió que Vueling ya ha llevado a caboLa flota que mantendrá la nueva Vueling estará. "Prefiero una compañía así, que una con 60 aviones pero que no de beneficios a sus accionistas", sentenció Piqué, que añadió su voluntad de crecer a partir de esta cifra inicial.Piqué no concretó la ampliación de capital que conllevará la operación, aunque afirmó que será "entre iguales" y que, por lo tanto, al tratarse de una fusión por absorción de Clickair, ambas compañías deberánprimero, lo que implicará "eventuales aportaciones por parte de accionistas".como máximo accionista de la compañía resultante, seguida de Inversiones Hemisferio con el 14%. Asimismo, Piqué subrayó que otros accionistas minoritarios de Clickair como Nefinsa ya han expresado su voluntad de permanencia a medio plazo.Piqué destacó que esta operación supone el nacimiento de "la primera compañía aérea de Barcelona" y convertirá atras Iberia y Ryanair, así como en la cuarta de las denominadas de bajo coste en Europa.