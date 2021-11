El vicepresidente económico,, ha afirmado que una vez inyectada liquidez al sistema financiero lo que hay que hacer ahora es, para lo que el Ejecutivo realizará un seguimiento, aunque confió en que bancos y cajas transfieran estos recursos.En el transcurso de su intervención en el 'Foro Cinco Días', Solbes ha adelantado que ladel Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) se celebraráy la cuarta "no más tarde" de la primera semana del mes de febrero.Solbes ha avanzado que mañana se reunirá el Consejo Rector del FAAF para definir las conficiones de las dos proximas subastas, con las que el Gobierno cierra "en cierta manera" el círculo de actuaciones para inyectar liquidez en el sistema financiero.El vicepresidente económico resaltó el, frente al escepticismo que demostraron algunos tras la celebración de la primera subasta , y aseguró que el Ejecutivo siempre ha confiado en este instrumento. "Sólo hacía falta darle un poco más de tiempo", indicó.Consideró que, ya que el sistema de subastas ha sido "perfectamente asimilado" por las entidades, las pujas han reflejado la dispersión de tipos, el sistema ha proporcionado una eficiente de asignacion y permite cumplir el compromiso de que no suponga coste para el contribuyente.El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha hablado sobre su futuro profesional, para asegurar que "".En el Foro "Cinco Días", el vicepresidente ha indicado que su "futuro político es el de alguien que ha tenido interés en estar en este tipo de actividad durante toda su vida profesional".A partir de ahí, que cada uno interprete "lo que quiera" ha dicho el titular de Economía.Tras la conferencia, en declaraciones a los periodistas, Solbes ha matizado que tiene "claro" que "". Sobre su futuro en 2009 "no he dicho nada, ni lo voy a decir", ha sentenciado.