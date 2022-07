La OTAN y la Unión Europea (UE) han realizado maniobras de acercamiento a Rusia, tres meses después del conflicto de Georgia, que motivó el enfriamiento de las relaciones de Occidente con el país ex soviético.



Así, los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica han acordado una reanudación "condicional y graduada" del diálogo con Rusia, de forma que podría haber contactos políticos y se retomarán las reuniones del Consejo OTAN-Rusia de manera informal.



El objetivo es mantener contactos con Rusia, a pesar de que la Alianza mantiene fuertes desavenencias con Moscú por su papel en la guerra de Georgia de agosto pasado y su reciente amenaza de colocar misiles en el enclave de Kaliningrado como respuesta al sistema antimisiles que EEUU quiere instalar en Europa.



El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, ha explicado que los contactos con Rusia no tendrían el nivel normal, pero eso no significa que no haya ninguna relación, ya que, dijo, "somos aliados" en asuntos como el programa nuclear de Irán o la lucha contra el terrorismo.



Además, los aliados han acordado no acelerar la adhesión de Georgia y Ucrania porque, aunque "han hecho progresos, los dos tienen aún trabajo que hacer" en su camino hacia la integración, según De Hoop Scheffer.



A pesar de que la Alianza Atlántica no concederá de momento a esos dos países el llamado Plan de Acción para la Adhesión (MAP), considerado el paso previo al ingreso, sí acordó redoblar su apoyo a los programas de reformas de los Gobiernos de Kiev y Tiflis.



La UE retoma las negociaciones para un acuerdo estratégico



Por otra parte, la UE y Rusia han retomado las negociaciones para alcanzar un acuerdo estratégico de asociación, canceladas hace tres meses por la parte europea hasta el cumplimento ruso del plan de paz que acabó con el conflicto de Georgia, según fuentes comunitarias.



Aunque no hay unanimidad entre los países miembros de la UE sobre si Rusia ha cumplido con su parte -Lituania se opuso hasta el último momento a normalizar las relaciones- hoy se han reunido los respectivos jefes de las delegaciones, el director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea (CE), el español Eneko Landáburu, y el embajador ruso ante la UE, Vladímir Chizhov.



El presidente francés y de turno del Consejo de la Unión Europea (UE), Nicolas Sarkozy, y el ruso, Dmitri Medvédev, anunciaron solemnemente el pasado 14 de noviembre en Niza la reapertura del diálogo para este ambicioso acuerdo político, comercial y energético.



Las conversaciones fueron suspendidas el pasado 1 de septiembre por los Veintisiete hasta la retirada total de los rusos de las zonas adyacentes a las regiones separatistas georgianas de Osetia del Sur y Abjasia, donde ahora patrullan observadores europeos.



La mayoría de los países europeos eran partidarios de continuar con el diálogo para un acuerdo energético y comercial, que ya tuvo un inicio complicado el pasado junio tras dos años de vetos de Lituania y Polonia (que no podía exportar carne a Rusia).



Asimismo, la CE había recomendado a los Veintisiete reanudar las conversaciones "por el propio interés de la UE", que depende energéticamente de este país, y porque así será más fácil arrancar compromisos políticos a Moscú.