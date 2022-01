Tropas de paz rusas, rebeldes surosetos y soldados del ejército georgiano mantienen una lucha encarnizada en las calles de la capital de Osetia del Sur, Tsjinvani, que tanto surosetos como georgianos dicen tener controlada.De esta forma, a la lucha por el poder en la principal ciudad de la región independentista se suma el elemento propagandístico por parte de ambos bandos. Si el presidente georgiano Mikhail Saakashvili , en un discurso televisado ha asegurado que, incluida la capital, los rebeldes surosetos manifiestan justo lo contrario."Toda la villa de Tsjinvani está controlada en este momento por las unidas de defensa de Osetia del Sur", ha asegurado la portavoz del gobierno rebelde, Irina Gagloeva. "Los georgianos buscan reestablecer el control en las afueras, al sur de Tsjinvani y", ha detallado.Del mismo modo se ha manifestado el comandante de las fuerzas rusas, Marat Kulajmétov, que habla de "combates encarnizados" en el sur de la ciudad y ha desvelado que han fallecido 12 soldados de su país y otros 150 han resultado heridos en la toma de la ciudad. "En estos momentos las fuerzas surosetas han conseguido imponer el control sobre gran parte de Tsjinvali, las tropas georgianas controlan parte del sur de la ciudad", ha señalado.En el otro lado,, según ha reconocido el presidente Saakashvili, que dice que Georgia controla toda la región. "Las tropas georgianas controlan completamente Tsjinvali y todas las localidades de la región, menos el distrito de Java", por donde accedieron las tropas rusas a Osetia del Sur, ha declarado.El líder georgiano, el principal aliado de Estados Unidos en el Cáucaso, ha acusado a Rusia de "llevar a cabo una agresión abierta sin precedentes, que supone un desafío para el mundo entero". "Si hoy no detenemos a Rusia,", ha apuntado.El ministro georgiano de Reintegración, Temur Yakobashvili, ha insistido en que "las tropas gubernamentales controlan plenamente la ciudad de Tsjinvali y casi toda Osetia del Sur. La única excepción, según él, es el distrito de Java, pegado a la frontera de Rusia en el extremo norte de Osetia del Sur, y el túnel de Roka, que une a los separatistas y Rusia bajo la cordillera del Cáucaso.Según él, "no se puede hablar de fuerzas surosetas: en realidad son soldados y aviones de Rusia, aviones que acaban de bombardear las ciudades de Senaki y Poti", en el oeste de Georgia. El ministro ha vuelto insistir en el derribo de cuatro aviones rusos y ha dicho que mañana serán presentadas las pruebas.La acción de la 58 división del ejército ruso desplegado región caucásica se ha producido tras el anuncio georgiano de que habían invadido la capital en una operación que incluyó, según Rusia, el ataque con cañones a las fuerzas de paz rusas desplegadas en Tsjinvali,Mientras tanto, Tsjinvali ha sido prácticamente destruida tras horas de bombardeos georgianos, en las que, según ha detallado un ministro del gobierno suroseta. "Se trata del tercer genocidio de Georgia contra el pueblo oseta", ha recordado Kokoti."Hay carros de combate georgianos en Tsjinvali. Hay combates encarnizados por toda la ciudad", ha asegurado el general Marat Kulajmétov, que ha añadido que "como resultado del cañoneo de Tsjinvali con armas pesadas durante muchas horas, la ciudad ha sido prácticamente destruida".En la misma línea, Kazbek Fríev, comandante del batallón de las Fuerzas Mixtas de Paz en Osetia del Sur ha denunciado que "en varias horas la ciudad quedó prácticamente destruida, muchos edificios yacen en ruinas. Falta agua, no hay electricidad ni luz y apenas funciona la comunicación telefónica".Más allá de la certeza de la ocupación de la capital de Osetia del Sur, el gobierno georgiano y el ruso han iniciadoGeorgia ha pedido ayuda internacional contra Rusia a la que acusa de "hacerles la guerra en su propio territorio", en una entrevista en la televisión CNN. "Tenemos tanques rusos acercándose. Estamos sufriendo continuos bombardeos rusos desde ayer que", ha denunciado.Saakashvili ha asegurado que este ataque de Rusia se debe a que quieren ser "un país libre con una democracia multiétnica" y que la labor que está realizando su ejército es de "autodefensa contra un vecino enorme"."Somos un país con menos de cinco millones de personas y, ciertamente, nuestras fuerzas no son comparables", ha reconocido Saakashvili, que ha pedido a Estados Unidos que ayude a su país. ". Somos una nación amante de la libertad y estamos siendo atacados", ha proclamado.Unas 3.000 personas, reclamando el fin de "la agresión rusa" en Osetia del Sur. "Osetia está con nosotros", "Rusia no es un pacificador, sino un agresor", eran algunos de los lemas que podían leerse en las pancartas que portaban los manifestantes.Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha mantenido tres conversaciones hoy con su homóloga estadounidense, Condoleeza Rice, en la que le ha insistido en que medie con Georgia para que"Se ha subrayado la urgente necesidad de que Estados Unidos pare las acciones ilegales del lado georgiano, con la retirada de las fuerzas armadas en la zona de conflicto y la vuelta a la implementación de los acuerdos anteriores", ha detallado Lavrov, que ha denunciado la existencia de ""El número de refugiados se está disparando, el pánico crece y la gente está intentando salvar su vida", ha detallado en una declaraciones por televisión. Además, el ministro de Transportes ruso ha anunciado quePor su parte, el portavoz del ministerio del Interior de Georgia ha denunciado quecontra el aeródromo georgiano de Marneuli, a unos 30 kilómetros al sur de Tiflis.Aparatos rusos también habrían bombardeado la base militar georgiana de Viaziani, a unos 15 kilómetros al oeste de Tiflis, y las localidades de Gori, Kareli y Variani, aunque sin causar muertos.El portavoz ha asegurado también queLa ofensiva del Ejército georgiano en Osetia del Sur ha llevado a la otra región separatista, Abjasia, a desplegar sus tropas en la frontera con Georgia por temor a un ataque similar. "Hemos movilizado a nuestras fuerzas armadas, parte de las cuales avanza hacia la frontera georgiana y tomará allí posiciones independientemente de cómo evolucione la situación en Osetia del Sur", ha declarado a la televisión rusa el líder abjaso, Serguéi Bagapsh."Lo que ocurre hoy en Osetia del Sur, mañana puede ocurrir en Abjasia. Así no podemos seguir", ha argumentado el dirigente separatista.