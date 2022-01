El avión de Barajas pasó su última revisión en enero

El modelo fue

El avión estrellado en el aeropuerto de Barajas es un McDonnell Douglas MD82 construido hace 15 años en Estados Unidos y pasó su última revisión en enero de este año. Es un avión de de pasajeros dedesarrollado por la empresa McDonell Douglas y puede transportar hasta 170 pasajeros.La aeronave fue adquirida por Spanair en 1999 a la aerolínea coreana Korean Air, por lo que llevaba nueve años operando en España. Desde entonces, ha estado pasando los controles de seguridad preceptivos. Según ha informado el director comercial operativo de Spanair, Sergio Allart,por personal de la compañía y desde entonces no había registrado incidencias.El avión fue ensamblado en la planta de McDonel Douglas en Long Beach y su nombre era Sun Breeza (Brisa del sol).La línea aérea, según Allart, iba a retirar aviones de la familia MD, pero no ha podido concretar si el siniestrado era uno de ellos. Se dejaron de fabricar en. Montan motores Pratt&Whitney JT8SD, bajo el timón de cola. Mide 45 metros por 32 de envergadura (ancho) y nueve de altura.del Douglas DC-9 específicamente para alcanzar las necesidades de operadores de rutas de corto y medio alcance que requerían un avión de mayor capacidad.Elpara ofrecer una mejorreducir el consumo de combustible y tener motores mucho más silenciosos.El 17 de agosto, un avión de Spanair, modelo M-82, aterrizó en Gran Canaria, a pesar de que su trayecto realizaba la ruta Lanzarote - Madrid. El aviónEl comandante del avión avisó que había detectado un fallo en un generador 30 minutos después de la salida desde Lanzarote.El aparato siniestrado hoy en el aeropuerto de Barajas, un modelo MD-82, pasó la revisión anual el 25 de enero por personal propio de la compañía y desde entonces no ha registrado incidencias, ha informado el director comercial operativo de Spanair, Sergio Allart, quien no ha apuntado a posibles causas del accidente.En su flota de 63 aviones, Spanair tiene 36 de la serie MD, que tuvieron gran importancia en los años 80.