Hola, soy Matilde

y voy a pasar este verano con mi abuelo, su pez mascota

y algunos amigos nuevos.

Pero tengo un problema muy gordo,

cada día tengo un nuevo poder mágico que no puedo elegir ni controlar.

¡Bienvenidos a Puerto Papel!

(Música cabecera)

(RÍEN)

PUERTO PAPEL

(Bocina barco)

"LA VIDA SECRETA DE LOS ÁRBOLES"

(Música)

¡El momento que todos esperábamos ha llegado!

¡Cantemos alrededor del fuego!

(Acordes desafinados)

Olvidé que no sabía tocar.

(EXCLAMAN)

Yo sé tocar la guitarra, ¿sabes? No tenías por qué hacer eso.

Eso es lo que tú te crees.

Os voy a contar una historia de miedo.

Dice la leyenda, que en lo más profundo del bosque,

se esconde una criatura maligna. Es tan sumamente perversa,

que ni se acuerda del cumpleaños de su madre, y que, además, resulta

¡que es un monstruo!

Su comida favorita...

son los niños indefensos que acampan en el bosque ¡por la noche!

(GRITAN)

Tranquilos, solo ha debido de ser una serpiente.

Si lo que intentas es tranquilizarnos, eso de la serpiente

no está funcionando. Deberías probar con otra teoría.

Continúo. Aquellos que lo han visto dicen que tiene afiladas garras,

poderosos colmillos y... -¡Ah! Algo me ha tocado el hombro.

¡El monstruo! ¡Ah!

Relájate, no hay ningún monstruo.

(Ruido)

¿Cómo explicas eso?

¿Es una familia de serpientes?

(GRITAN)

¿Mi mochila? ¿En serio? ¿No podías haberle tirado una piedra?

No tenía ninguna piedra cerca.

(Rugido)

(GRITAN)

¡Se suponía que acampar era divertido!

No pasa nada. Solo esel viento, es normal que el viento mueva las ramas

y las sombras parezcan caras siniestras.

¿Qué ha sido ese ruido? ¿Quieres tranquilizarte?

Seguro que solo es una manada de lobos.

A ti te parecerá que estás ayudando, pero no.

Vamos a intentar dormir un poco, ¿vale?

(GRITAN)

(SUSPIRAN)

¡Ya es de día y seguimos vivos!

-¡Me encanta estar viva!

Quizás sea buena idea que vayamos regresando a la seguridad

del pueblo, ¿no os parece?

Pero primero hay que encontrar mi mochila.

Esa que alguien de aquí tiró en mitad del bosque inconscientemente.

¡Te dije que no había piedras!

(BURLÁNDOSE) Te dije que no había piedras. Mi, mi, mi, mi...

¡Oh! Debería haber aquí un sitio de objetos perdidos. ¡Uf!

Lo mejor fue cuando le toqué el hombro a ese crío.

¡Casi se moja en los pantalones! (RÍE)

-¡No! Lo mejor de todo fue cuando la niña dijo que era

una familia de serpientes. (RÍEN)

¿Qué es esto? ¡La de las serpientes!

No os mováis, haceos los árboles.

¿Qué más da que os quedéis quietos si os puedo oír? Estáis vivos

y podéis hablar. ¿Nos están hablando a nosotros?

Pues claro, a quién si no. ¿Tú puedes entendernos?

-Imposible, los humanos no hablan "arboñol".

Es una larga historia, pero tengo unos poderes que cambian cada día.

Y hoy, cuando os he tocado con las manos, os he dado vida

y podéis hablar mi idioma. Mirad. ¡Vegetástico!

Es la primera vez que hablamos con un humano.

Mucho gusto, yo me llamo Árbol. Este es Árbol, y el flacucho de ahí

se llama Árbol. ¡Hola! Yo soy Matilde.

Así que fuisteis vosotros los que nos asustasteis, ¿eh?

(RÍEN)

Estás hablando con los árboles más bromistas del bosque.

¿Sabes qué? Voy a contarte un secreto.

Cuando tropezáis con nuestras raíces al pasear por el bosque,

no es que tropecéis, somos nosotros, que os ponemos la zancadilla.

-O cuando os da una rama en la cara,

somos nosotros, que os damos una torta.

-Y cuando notáis un olor extraño en mitad del bosque...

Es que nos hemos tirado un pedo. (RÍEN)

(TODOS) Árbol chistoso, bosque saleroso.

(RÍEN)

¡Hala! Es increíble. Pero sigo sin entender

cómo ponéis esas caras terroríficas con el tronco.

¿Quieres decir esta?

(Música de tensión)

¡Flipo! Tengo que enseñarle todo esto a Charlie.

¡Ah. eso! Ya sabía que eran los árboles.

Solo me hice el asustado para que Bob y Felicia

no se sintieran marginados.

¡Ah, mamá!

¡Menudo sustaco se ha llevado el pobre!

¿Habéis visto mi mochila?

Porque mi amigo Charlie, el valiente, la tiró anoche

en algún sitio.

Mira a ver si está aquí, tenemos muchas cosas que los humanos

dejan tiradas al huir despavoridos de nuestras bromas.

(AMBOS) ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey!

¿Y por qué hay tantos instrumentos?

Aquí vienen muchos hippies a cantar y tocar música alrededor del fuego.

-Y al asustarse salen corriendo y se dejan los instrumentos.

Así que los guardamos. -Incluso hemos pensado

en formar un grupo. ¡Mi mochila!

¿Sabéis si este móvil funciona?

(ASIENTEN)

¿Y qué os parecería llevar vuestras bromas al siguiente nivel?

(TODOS) ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey!

¿Hola? Jefe Astudillo, están cometiendo un delito en el bosque.

¡Venga rápido!

(RÍEN)

(Música)

¡Uy!

Muy bien, delincuente, sal de ahí con las manos en alto.

¡Oh!

(RÍEN)

¿Hola? ¿Niño de la piruleta?

Eres el ganador de una entrada para el festival de la piruleta

que se está celebrando ahora mismo en el bosque.

(Nana)

¿Dónde está el festival de la piruleta?

Aquí no hay nadie.

(Llanto de bebé)

(RÍEN)

Ahora vamos a llamar a Felicia y le decimos que en el bosque

hay Wi-Fi gratis. Olvídalo, mira.

(TARAREA)

¡El señor Ferguson! ¡Esta va a ser la broma perfecta!

Ese es el tipo que quería talarnos para hacer botones de ascensor.

-¿Qué os parece si le damos su merecido, chicos?

Me has quitado las palabras de la boca.

No hay nada como una carrerita por la mañana.

¿Nadie ha pensado en sacar dinero con esto?

(Música de tensión)

¡¿Pero qué está pasando?! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡No!

Piedad. ¡No, no, no!

-¿Listo, Árbol? -Estoy listo.

-¡Puedo ver mi casa desde aquí arriba!

(Golpe)

(RÍEN)

¿Sabéis? Sois los mejores árboles que he conocido.

Pero tenemos que irnos a casa. Lo hemos pasado de rechupete.

Nosotros también. Qué bien poder hablar vuestro idioma,

aunque solo sea por un día. (EXCLAMAN)

-¡Ningún arbolucho se burla del gran Tropecio Ferguson!

¡Os talaré! ¡Os talaré a todos y os convertiré en botones de ascensor!

(RÍE)

(EXCLAMAN)

Tranquilos, chicos.

Charlie y yo empezamos con esto, y nosotros lo terminaremos.

¡Alto! No puede talarlos. ¿Que no puedo?

(RÍE) ¿En serio?

(RÍE) No me hagas reír.

Es verdad, son seres vivos. Y pronto serán seres muertos.

Sus repugnantes ramas y raíces no volverán a humillar

al gran Tropecio Ferguson. Y ahora, moveos.

Chicos, tenéis que hacer algo para que lo entienda.

¿Nosotros? Si solo tenemos ramas y hojas.

Vuestro futuro y el del bosque está en vuestras manos.

O ramas, o troncos, o lo que uséis para rascaros.

¿Y que deberíamos hacer entonces? Ah... ¡Uhm!

Dijisteis que queríais formar un grupo de música, ¿no?

(TODOS) ¿Eh?

-¡Morid! (RÍE)

Aunque ignoro si las cosas muertas pueden morir.

Da igual, morid de todas formas. (RÍE)

# Plantar en la Tierra una pequeña semilla #

y verla ser un árbol a lo largo de la vida. #

# Surgimos como un brote, más tarde somos setos, #

y luego, en grandes árboles nos convertiremos. #

# Ven a visitarnos y verás #

# con nuestras ramas ve la lluvia que resbalará #

# y en el bochorno del verano sombra te darán. #

(Música rap)

# Del bosque somos parte, es nuestro hogar. #

# Fabricamos el oxígeno que vas a respirar. #

# Tenemos en la tierra las raíces enterradas, #

# por eso nos aburre esta rima tan parada. #

# No podemos correr ni podemos saltar, #

# solo nos queda reír y bacilar. #

# Todo el que venga al bosque comprobará #

# que una buena inocentada le vamos a gastar. #

(Música rock)

# No lo hacemos con mala intención #

# mas este tedio nos cansa un montón. #

# Estamos vivos, tan solo os pedimos #

# no nos taléis. #

(Guitarra eléctrica)

# ¡Oh, sí! #

(RÍEN)

¿Quién se iba a imaginar que la vida de los árboles era tan dura?

Así que nacéis de una semilla.

-Sí, señor. Una cosa así de pequeña. -Pues no tenía ni idea.

¿Y para qué decís que servía todo eso del aire?

-Para que podáis respirar.

-Ah, muy interesante. Lo desconocía.

Y también lo de que pudierais hablar, cantar y tocar instrumentos.

Me resultáis interesantes. No os cortaré, me habéis convencido.

Pero estudiaré lo que ganaré con vosotros poniéndoos en un espectáculo

de circo. (RÍE)

(TODOS) ¡Bien! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey!

-¡Muchas gracias, chicos! Casi nos convierten en botones de ascensor.

No ha sido nada. ¡Os echaré de menos!

Yo también.

Volved a casa, chicos. Y aunque no podamos volver a hablar,

venid a vernos de vez en cuando. Os prometemos no gastaros bromas.

-Esa broma es de recuerdo.

(TODOS) Árbol chistoso, bosque saleroso.

(TODOS) ¡Ey, ey, ey, ey!

Se pasan un poco, ¿no crees?

Qué va. ¿No tienes sentido del humor?

¿Qué hay de malo en una broma de vez en cuando? ¡Oh!