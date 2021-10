Hola, soy Matilde

y voy a pasar este verano con mi abuelo, su pez mascota

y algunos amigos nuevos.

Pero tengo un problema muy gordo,

cada día tengo un nuevo poder mágico que no puedo elegir ni controlar.

¡Bienvenidos a Puerto Papel!

(Música cabecera)

(RÍEN)

PUERTO PAPEL

(Bocina barco)

"PATENTE PENDIENTE"

Buenos días. Oh, qué pintaza y qué hambre tengo.

¡Puaj! ¡Mortimer! ¿Qué es esto?

Es un cuenco, aunque hay gente que lo llama bol.

Me refiero a lo que hay dentro. Hay agua en vez de leche

y lo que flota, desde luego, no son cereales.

¡Puaj! Eso, queridísima nieta,

son sopas de pan. Vale, dejémoslo.

Mortimer, ¿podrías pasarme el pan y la mantequilla, por favor?

Que aproveche.

Eso es un trozo de cartón y una vieja esponja usada.

Pruébalo y verás como está bueno, excepto por el sabor, claro.

¡Ya está bien!

¿Podría decirme alguien qué está pasando?

Eh... Tenemos problemillas económicos.

Así que tenemos que ahorrar todo lo que podamos.

¿Limonada? Supongo que para hacerla

no habrás usado limones. No...

¡Esto es totalmente absurdo!

No tendrías estos problemas si montaras un negocio

para comercializar las naranjas del patio.

Basta con venderlas con un margen de beneficios sobre la demanda

bajo un sistema de polarización del mercado de 1,8 papeleuros,

según la inflación actual y listo. Asunto resuelto.

¿Eh? Anda, pues tiene razón.

(CHUPA)

Oh, helado. Qué rico. ¿Me das un poco?

¿Qué?

Apenas he desayunado. ¿Me das el cucurucho?

(MASTICA) ¿Qué?

(BUFA)

Un helado, por favor. Son 15 papeleuros.

¿Qué? ¡Menudo timo! Teniendo en cuenta

que los ingredientes básicos no representan más que en 0,6 %

de valor del producto y que la moneda puertopapeleña no ha sufrido

variaciones en el último trimestre, este helado no debería valer más

de 6,5 papeleuros con todos los impuestos ya incluidos.

¡Que nadie las compre! -¡Son una estafa!

-¡Larguémonos de aquí!

-¿Se puede saber qué haces? ¡Esto me lo pagarás!

-Vaya, me gusta como piensas. Estuviste increíble, Marcela.

¡Matilde! Eso.

Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar.

(ASIENTE)

Como ya sabes, Macarena... ¡Matilde!

Los negocios son muy importantes en la vida.

No solo porque se gana dinero, sino también...

¡Uh! Oh... A quién quiero ganar.

¡Importan porque se gana dinero!

¿Qué tengo que hacer? Muy fácil.

Trabajarás para mí en un proyectito que tengo en mente.

Tu cerebro negociador es lo que necesito

para volver a hacerme rico. ¡Vale! ¿De qué va ese proyecto?

(CHISTA) Desconocemos si la competencia ha puesto

micrófonos en el despacho y nos están oyendo ahora mismo.

¡Ah!

Pero es un producto revolucionario, algo que marcará el comienzo

de una nueva era de diversión en Puerto Papel.

¡Micrófono! ¡Ah!

(Gong)

Bueno, si es algo divertido, ¡por supuesto que acepto!

¿Cuándo empezamos? ¡Ahora mismo!

(Música intriga)

¡Ajá!

(Continúa la música)

¡Eureka!

(Gaviotas)

¿A qué habíamos venido? Voy a enseñarte el mejor negocio

que ha existido y existirá en este pueblo y todo

gracias a mis conocimientos del mercado.

A... tu poder, quieres decir. A mi gran conocimiento del mercado.

¿De qué va el negocio?

Uh... No lo sé. Tampoco podría decirte.

(SUSURRA) Podrían estar ahora mismito espiándonos

con micrófonos ocultos. ¡Ah!

(RÍE)

Vale, eso ha sido raro. No puedo creerlo, Matilde.

¿Cómo has sido capaz de ayudar a mi padre con ese horrible

y desalmado negocio?

(RÍE)

¡Bolas de bolos! Así que el negocio iba de eso...

¡Es una catástrofe! A mí no me parece tan mal.

Es un deporte más y para la gente es divertido, ¿no?

(Música animada)

¡Ay!

(Sirena)

No lo entiendes, ¿verdad? ¡Yo sí!

Tiras la bola e intentas darle a unas cosas de madera...

¡El juego... no! Esa máquina de hacer bolas ¡va a acabar con el bosque!

(Chirridos)

(Música tensión)

¿Unos árboles para hacer una bola de bolos?

¡Oh, no! Matilde, mira.

¡Árbol... no!

Oh, no... ¿Qué he hecho? Acabar con nuestro ecosistema,

dejarnos sin zonas verdes, devastar el hogar de cientos

pájaros y ardillas y hacer este mundo más gris.

Nada más. Y te olvidas de que ahora apesta

a gasolina por culpa de esa máquina. Gracias por tu apoyo.

Cuánto lo siento, árbol.

Hola, ahora soy redondo. ¡Esto es vegetástico!

(AMBOS) ¡Oh!

Si llego a saber que este negocio iba a destruir el bosque,

jamás habría ayudado al señor Ferguson.

No me dijo en qué consistía. Y la historia de los micrófonos

era bastante convincente. Hay que hacer algo antes

de que desaparezca todo el bosque. Quizá... tú ya sepas

qué puede ayudarnos a ya sabes qué, ¿sabes?

Para eso habría que crear otro producto que hiciera

que los consumidores olvidaran las bolas de bolos.

(SUSPIRA)

Si eliminamos la demanda y creamos otra nueva para satisfacerla

con la oferta del nuevo producto, la fluctuación del mercado

hundirá el negocio del señor Ferguson.

(ASIENTEN)

Nada, hija, no he pillado nada. En la sociedad actual,

el consumismo hace que la gente compre prácticamente de todo.

-Solo hace falta crear suficientes expectativas para garantizar

el éxito del producto. ¿Lo que decís es cierto?

¿Compran de todo según las expectativas?

¿Por qué no vendemos piedras con signos de interrogación?

¡Eso es!

(AMBOS) ¡Sí!

"Solo por tiempo limitado, le presentamos

el producto que lo soluciona todo. Piense...

¿Cuántas veces le ha pasado algo como esto?

¿O como esto?". Ah, ah.

"O incluso algo como esto".

(RUGE)

(ERUCTA)

"No vuelva a pasar por situaciones humillantes y estresantes

como estas porque el producto que lo soluciona todo

lo solucionará todo. Resfriados, reuniones con el jefe,

hongos en los dedos, mascotas perdidas,

comida salada, payasos malignos y mucho, mucho más.

Por tiempo limitado en el bosque de Puerto Papel".

(Barullo)

¡Aquí! ¡Somos los del anuncio! El producto que lo soluciona todo

llegado para, bueno, para solucionarlo todo.

-Solo por tiempo limitado. Ah, ah...

Habéis dicho todas las frases molonas, ahora no sé que decir.

¡Ya lo tengo!

(CARRASPEA) Vengan, compren y hasta la vista.

(A LA VEZ) ¡Ah, sí! ¡Yo quiero!

¿Dónde vais? ¡Alto!

¿Qué estáis haciendo? ¡Melinda!

-Hala... Qué maravilla. ¿Esto qué es?

-No importa, dicen que lo soluciona todo.

-Ojalá funcione. Les estamos vendiendo piedras.

Tranquila, el consumismo les hará ver en el producto

justamente lo que están buscando. Ya lo verás,

solo hay que equilibrar la oferta y la demanda.

¿Puede explicarme alguien lo que ha dicho?

Tú... observa y aprende.

¡Hala! ¡Un nuevo sabor de piruleta!

(CHUPA)

¡Ah, ya me siento más fuerte! No habrá chica que se resista

a estos músculos. -Por fin, alguien

con quien conversar profundamente en mis guardias.

¿Cómo está, agente? "Muy bien, jefe".

"Oh, cielos... Pero qué apuesto le veo".

-¡Piedra, papel o tijera! ¿Eh?

¡Piedra, papel o tijera! Oh...

(A LA VEZ) ¡Bien! ¡Lo conseguimos!

(RÍEN)

A veces creo que la gente es idiota de remate.

(RÍEN)

¡Tú ríete, Mirabella!

Si la gente ya no quiere comprar mis bolos en Puerto Papel,

me da igual. Seguiré fabricándolos con el resto del bosque

y las exportaré a Bahía Cartón.

(RÍE)

Bueno, intentamos arreglarlo pacíficamente.

Charlie, la bola.

¡No!

¡Mi máquina! Y esto ha sido todo.

Eso es lo que crees. Destruiste mi negocio,

te demandaré y pasarás el resto de tu vida en la cárcel de Papel.

Y yo que pensé que te conocía, Marcela.

¿Quiere un consejito de economista?

Le recomiendo que no me demande. Legalmente, no está en condiciones

de hacerlo, a menos que invierta un... 85 % de su capital

en procedimientos legales, teniendo en cuenta

que estos pueden durar hasta cinco años.

Sumando mi encanto y mi cara de niña buena, observe...

(GRUÑE)

El juez le declarará inocente y, a continuación,

le condenará a pagarme millones de papeleuros

para compensar los daños morales y psicológicos.

Así que puede demandarme o guardarse el poco dinero que le queda.

Usted mismo. ¡Y mi nombre es Matilde, no Marcela!

(RÍE) Muy bien dicho.

(SILBA)

Te acordarás de Ferguson.

(Música)

¿No podrías utilizar tu poder de economista para intentar hacerme

popular como Bobby? Mejor dejar las cosas como están.

Bastantes problemas he creado hoy, ¿no crees?

Lo siento, árbol... Digo, bola.

Pero si esto es genial... ¡Árbol, árbol, puedo moverme!

¿Lo ves?

-¡Tío, qué suerte! ¡Eh, eh, eh!

Quizá no haya salido tan mal después de todo.

¡Charlie! No seré tan popular como Bobby,

pero siempre seré fiel y leal a mi fan favorita.

(IMITA) "Eres el mejor del mundo. Charlie,

ven aquí y dame un besito, mi amor".

(RÍEN)