Hola, soy Matilde,

y voy a pasar este verano con mi abuelo, su pez mascota

y algunos amigos nuevos.

Pero tengo un problema muy gordo,

cada día tengo un nuevo poder mágico que no puedo elegir ni controlar.

¡Bienvenidos a Puerto Papel!

(Música cabecera)

(RÍEN)

PUERTO PAPEL

(Bocina barco)

"AMOR DE PAPEL"

(TV) "Acéptalo, José Miguel Manuel Alberto Andrés,

nuestro amor es imposible".

-"Pero, María de las Marías, sabes que te amo".

¡Ah!

¿Por qué tenéis que poner la tele tal alta?

(TV) "No me hagas decirte otra vez que me dejes sola".

-"No me digas que te deje sola, amor, que no lo haré".

(GRITA)

(TV) "Sé que estás enamorado en secreto de la tostadora".

Realmente, ¿tenéis que poner la televisión a ese volumen?

"La tostadora no significa nada para mí...".

¿Abuelo? ¿Mortimer? ¿Hola? (GRUÑE)

(GRITA) ¡Que os estoy hablando! ¿Mm?

¡Matilde! No te había oído.

Estos cascos con cancelación de ruido

funcionan mejor de lo que creía. ¿Cascos con cancelación?

No queríamos despertarte.

Estamos viendo la telenovela "Amor de papel".

Esta noche ponen el episodio final. Después de 1749 episodios

sabremos si José Miguel Manuel Alberto Andrés

consigue ganarse el corazón de María de las Marías.

¡Sí! ¡Uh!

Ya que estás ahí,

¿te importaría traerle a tu abuelo un zumo de bota fresquito?

Ah...

(TV) "Nunca imaginé que el verdadero amor del papel

tenía tantos pliegues".

(AMBOS) Oh...

Pero, entonces...

(Grito, golpe)

¿Qué ha sido eso?

(Grito, golpe)

(GRITA)

Ah... (RÍE)

Me da miedo preguntarte, pero ¿qué demonios estás haciendo?

Íbamos a ir a hacer surf, ¿te acuerdas?

Pero no podemos porque está nublado,

así que estoy aprovechando la situación.

¿Dándote cabezazos contra esa tabla?

No duele tanto como divierte. ¿Quieres probar?

Eh...

También podemos quedarnos en tu casa y ver pelis toda la tarde.

Será como una noche de cine, pero de día.

Interesante idea, pero no lo veo.

Mi abuelo quiere ver el final de una telenovela.

Ah... Todo el mundo está como loco con esa telenovela.

Es el único canal que hay en Puerto Papel,

así que tampoco hay mucho donde elegir.

"¡Te quiero!". (IMITA BESOS)

"¡Te odio! ¡Vete, vete, vete!".

Hasta el parte del tiempo tiene mejor argumento.

"Jefe Astudillo a central. Ordeno detenga al niño de la piruleta

por conducir bajo la influencia del azúcar. Cambio y fuera".

¿Has oído eso, Charlie? Si he oído, ¿qué?

¡Al jefe Astudillo! Va a detener al niño de la piruleta.

¡Ay!

-¡Alto ahí, malhechor!

¿Cómo has sabido que iba a decir eso?

¡Oh!

Así que tu poder de hoy es predecir el futuro, ¿eh?

No lo creo.

"Radio Papeleta da la bienvenida a su nuevo patrocinador,

cereales Battle Flakes". ¡Ah!

"Ahora con deliciosa pulpa de celulosa".

¡Por favor! ¿Te importa apagar la radio?

Eh... La radio no está encendida.

¡Oh, no! ¡Me estoy volviendo loca!

Llevo todo el día oyendo voces dentro de mi cabeza.

¿Eh?

¡Uh! Veo que no paras de rascarte la cabeza,

y eso solo puede significar una cosa: ¡tienes piojos!

¡Yo qué voy a tener piojos! Claro que los tienes.

Déjame ver. (RÍE)

¡Quiero verlos, ven aquí! ¡Déjame en paz!

(RÍE) ¡No seas pesado!

¡Te he dicho que no tengo piojos!

Y el diagnóstico del doctor Charlie es...

(GRITA) ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Qué tengo?

¡Dime que no son piojetes!

¿Eh? ¿Una antena? ¡Pues claro! Por eso oía la tele, la radio

y la emisora de la Policía.

Soy una superreceptora de señales.

Ah... Qué alivio. No estoy loca y no tengo piojos.

No... Solo tienes una antena enorme saliendo del coco.

Preferiría los piojos.

¿Eh? ¿Has dicho receptora de señales?

Conozco esa cara, pillín. ¿Qué estás tramando ahora?

(RÍEN)

¿Eh?

Si, realmente, tu antena puede recibir señales,

podemos sintonizar todos los canales del mundo.

Mientras no sea el de la telenovela, me conformo.

¿Haces tú los honores?

"Vea sus salchichas favoritas las 24 horas

en el canal Frankichejo. ¡Frankfurt, Frankfurt!".

(RÍEN) Te dije que funcionaría.

¡Cambia, cambia!

"Ganará 1 millón de yen

quien sobreviva 10 minutos en lava ardiente.

¡Toma, 'arigato', señor!"

-"Bienvenidos a un nuevo programa de 'Charlando con gallinas'".

-"Seguimos con el campeonato de monopatín.

Ahora con el gran Bobby...". ¡Ahí, ahí, ahí!

¡Un campeonato con mi ídolo del monopatín!

Me encanta tu poder, Matilde, lo adoro.

(RÍE EMOCIONADA) Y yo a él...

"Y está haciendo el...

doble... salto...

increíble...

de...".

¿Qué? ¡No! Tu poder es un asco, lo odio.

¿Qué estás haciendo? Me haces muchas cosquillas.

(RÍE) Arreglar la señal. ¿Mejor?

Peor.

¡Ah!

Tú no te muevas. No pienso perderme a Bobby Jock otra vez.

Vamos... Solo un poco más.

¡Eso es, ya está!

¡Ah, ah! (GRITA)

Bobby Jock, ¡allá vamos!

¡Genial! ¡Bien!

¡Ah!

¿Eh?

¡La señal! ¡No!

(TOSE)

Estoy bien, gracias por preguntar...

(Música tensión)

¿Eh? ¡Ay, un apocalipsis zombi!

¡Los muertos vivientes nos atacan! ¡Rápido, coged agua!

¿Alguien sabe lo que está pasando? (NIEGA)

Vale, no sé ni para qué lo pregunto. ¡Todos fuera ya!

Eso, abandonad todos a la chica de la antena en la cabeza.

(GRUÑE)

¡Es el fin del mundo!

(GRITA)

Según mis cálculos, es un enorme campo electromagnético

que atrae todo lo que sea de metal como un superimán.

¡Ay! Debería haberme sacado las monedas de los bolsillos.

Si esto sigue así,

el campo magnético puede desviar a la Tierra de su órbita

y alejarla del Sol. ¡Y todos moriremos de frío!

¿Todo esto por intentar ver un campeonato de monopatín?

La vida es más complicada de lo que parece.

¡Hay que eliminar la fuente del campo electromagnético!

¿Qué hacéis? Entrad ahí y destruid lo que sea que esté creando el campo.

(AMBOS) Eh...

-¿Qué parte de destruir no habéis entendido?

¿Eh?

Lo siento, Matilde,

esto te va a doler a ti más que a mí.

¿No irás a...?. (GRITA)

Hala, el problema está resuelto.

¿Y qué vamos a hacer ahora?

Si muero por congelación, pasaré frío.

¿Puede explicarme alguien qué es lo que está pasando?

No es nada, tranquila,

solo que la Tierra podría salirse de su órbita.

Ah... ¿Qué? Nuestra única esperanza

es desconectar todos los aparatos eléctricos

en un radio de 50 papelómetros

para así debilitar el campo magnético.

Pero el final de la telenovela empieza dentro de 10 minutos.

(TV) "Con grandes rayos de hidrógeno.

Y a continuación, el episodio final de 'Amor de papel'".

(TODOS) ¡"Amor de papel", "Amor de papel",

"Amor de papel"!.

¡Por favor, silencio todo el mundo!

Soy el primero que quiere ver el episodio final,

pero, si no apagamos todas las televisiones,

¡vamos a morir!

-Ese es su problema.

-¿Qué hace mi televisión aquí? -¿Y la mía?

(Abucheos)

Bueno, al menos, he tenido una buena vida.

Moriré tranquilo.

¡Vamos, no podemos quedarnos sin hacer nada!

Bastará con una hora de apagón

para que el campo electromagnético pierda su fuerza.

¿No los oyes?

Por nada se perderían el final de ese rollo de culebrón.

Alto ahí, no es un rollo de culebrón.

¿No tienes nada más que decir?

No, me conozco esa telenovela como los pelos de mi barba.

Quizá podría...

Se acabó.

Abuelo, creo que eres el próximo Papel García Márquez.

(TV) "La espera ha terminado.

En breves momentos, el final de 'Amor de papel'".

(GRITAN CONTENTOS)

¡Ahora, Felicia!

¿Eh? (SE QUEJAN)

¿Por qué me he metido en este berenjenal?

(SUSURRA) Lee el guion y calla.

¡Y ahora el esperadísimo episodio final de "Amor de papel"!

En directo y a color.

(TODOS) ¡Oh! (APLAUDEN)

(ACENTO TELENOVELA) ¡Oh, María de las Marías!

Vengo a pedir tu delicada mano en matrimonio.

¡Un momento!

Es mi corazón el que se derrite por María de las Marías.

(TODOS) ¡Oh! -Así que era él...

(ACENTO TELENOVELA) ¿Qué me sugieres hacer, mi fiel doncella?

Mi frágil corazón se dirime entre dos hombres.

José Miguel Manuel Alberto Andrés no es el hombre que le conviene,

señora. (PROTESTAN)

No estoy dispuesto a seguir viviendo sin tu amor.

Voy a arrancarme el corazón con esta cuchara de helado.

¡No lo haga!

Lo confieso, fui yo la que dejó caer aquel piano sobre... Lorenzo.

¡Despedida! Oh...

Te amo, José Miguel Manuel... Alberto Andrés.

Y yo a ti, María de las Marías.

(Aplausos)

¡Buag! (ESCUPE)

(TOSE)

¡Lo logramos, desactivamos el campo magnético!

Oh... Lo que hay que hacer por salvar a la humanidad.

Creo que todos hemos aprendido una buena elección.

A partir de ahora, voy a dedicarme a escribir culebrones.

¡Oh!

¡Ay!

(PROTESTAN)

¡Corred!

(GRITAN)