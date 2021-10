Hola, soy Matilde

y voy a pasar este verano con mi abuelo, su pez mascota

y algunos amigos nuevos.

Pero tengo un problema muy gordo,

cada día tengo un nuevo poder mágico que no puedo elegir ni controlar.

¡Bienvenidos a Puerto Papel!

(Música cabecera)

(RÍEN)

PUERTO PAPEL

(Bocina barco)

"EL CASO"

(Música)

Esto solo puede ser obra de una mente enferma y retorcida.

Los niños de este barrio no volverán a ser los mismos

después de este crimen. -Y apretó bien el nudo.

-¡Una prueba! ¡Hierba cortada!

Solo significa una cosa, que el culpable es...

¡Joselito el jardinero!

-No tan deprisa.

Joselito el jardinero es, en realidad,

Madame Faldini, diseñadora de moda para tallas grandes.

-No tan deprisa. Detrás de Madame Faldini se oculta...

Vittorio, el dueño del parque de atracciones.

-¡Ese columpio mantenía a los niños alejados de mi parque!

¡Me vengaré!

-Te pudrirás en la cárcel al resto de tu vida.

(TV) -"Y así los hermanos Sabuesos

lograron resolver el misterio del columpio oscilante,

tras una investigación de solo 6 minutos".

(AMBOS) ¡Hala!

Las pelis de detectives son las mejores.

Sí...

Sobre todo, aquellas en las que salen detectives.

Hola, chicos. ¿Habéis visto a Mortimer?

No lo encuentro por ningún lado. Y hace varias horas que no le veo.

Habrá salido... No sé, a correr.

Es un pez, Charlie. Ah...

Marchaos a dormir, ya es tarde.

¡Mortimer, ven aquí, pescadito mío!

A correr...

"A continuación, los hermanos Sabuesos en...

'Si no fui yo y no fuiste tú, no encontré quien fue',

segunda parte".

(Música suave)

(BOSTEZA) ¿Eh?

Qué raro, juraría que mi sudadera no era de este color.

Y mis calzoncillos tampoco. Espera un momento...

(GRITA) ¡Matilde, despierta, despierta!

(BOSTEZA)

¿Qué te pica ahora? (SORPRENDIDA) ¡Hala!

¿"Hala"? En serio, ¿"hala"? ¡Estamos en blanco y negro!

Eso es lo menos "hala" que puede existir.

Creo que mi poder de hoy es mucho más que estar en blanco y negro.

¡Mira! ¿Eh?

¿Dices que tu poder es convertirnos en detectives de película?

(Grito)

Eso es lo que parece. ¡Somos los hermanos Sabuesos!

¡Cómo mola!

Pero que quede claro que tú no eres mi hermano.

(GRITA)

¡Abuelo! ¿Qué ha pasado? Perdón, calentaba la garganta.

A ver ahora... (CARRASPEA)

(GRITA)

(VOZ AGUDA) ¡Mi pez ha desaparecido!

Cálmese y cuéntenos con detalle lo que ocurrió desde el principio.

Nací en 1895 en un pueblo llamado Jurelillo.

Mi madre, Ramona Martina Dedo Seco...

No hace falta que vaya tan atrás. (SOLLOZA)

Perdonadme, es que me emociono con poco.

Charlie, ¿por qué no le traes un poco de zumo de bota

a nuestro cliente? ¿Quién, yo?

¿Pero desde cuándo tú eres la jefa? Oh...

¿Podría darnos los detalles de la víctima?

Tiene escamas, dos aletas y cola, y se llama Mortimer.

Y lo único que ha quedado de él es lo que había en su cubo.

(Música tensión)

Mm... Tras mi investigación preliminar,

he llegado a la conclusión de que esto es una piña.

Ag...

¿Cuándo fue la última vez que vio a Mortimer?

Ayer noche, estaba allí. ¿Eh?

En la ventana, claro. No, en el jardín.

Elemental, querido barbas. Ag...

Hijo, no me vuelvas a llamar eso. No se preocupe.

Resolveremos el caso.

El caso del pez perdido...

(Música misterio)

(HACE BURBUJAS)

¿De dónde has sacado esa cosa? Qué más dará.

Hace mi personaje más creíble. Tú céntrate en buscar pistas, ¿vale?

(TOSE)

Procura no tocar nada para no contaminar las pruebas

mientras buscamos pistas.

¿Está claro, Charlie? ¿Charlie?

(GRITANDO) ¿Pero qué estás haciendo? Estoy buscando pistas.

No cuestiones nunca los métodos de un investigador profesional.

Así nunca vamos a encontrar al culpable. Ag...

Estás destruyendo todas las evidencias.

¡Charlie, mira esto!

Ajá, pruebas.

¿Quieres que las queme? ¡No!

Una cuchara... Un pañuelo manchado...

Estas pistas no tienen sentido.

Es evidente, todo está relacionado.

"Mortimer estaba jugando a un videojuego tranquilamente,

cuando, de pronto, un extraño entró en la casa,

agarró lo primero que encontró y le arreó un golpe en la cabeza.

Y dejó la piña para ocultar su rastro.

Pero Mortimer se despertó y... ¡Plaf!

Le dio una torta con la cola en la cara.

El extraño se la limpió con un pañuelo

y encerró a Mortimer en algún sitio para evitar que escapara,

y después enterró las pruebas".

Pero... ¿Por qué secuestró a Mortimer?

"Porque ya no sabía dónde meter sus piñas,

porque tenía su huerto hasta arriba de piñas"

y él es alérgico a ellas. ¡No digas tonterías!

Tu razonamiento no tiene el menor de los sentidos.

Debemos dar un enfoque nuevo a esta investigación.

(Música misterio)

Mm...

Mm...

La impresora es algo vetusta.

Hay que averiguar si alguien vio a Mortimer

antes de su desaparición.

¿No era mejor utilizar la foto de mi móvil?

Mm...

No.

¿Ha visto usted a este pez? No.

-Eh...

-Sí, un momento.

No. -Negativo, no.

-Eh...

-No, ¿por qué? ¿Está en venta?

-Eh...

No.

Es inútil. Jamás lo encontraremos.

Quizá podríamos cambiarlo por una nueva mascota.

¿Qué tal una babosa?

Olvídalo.

¡Anastasia! ¡No, no!

¿Cómo has podido traicionarme de este modo?

¡Mortimer!

(GRITANDO) ¡No!

¡Mortimer no era la víctima, él era el verdugo!

Eh... ¿Qué es un verdugo? Ag...

(Música misterio)

(CHISTA) ¡Pero si yo no he dicho nada!

Todo parecía tan fácil... No entiendo qué ha pasado.

Tengo que lavarme las aletas antes de que sea demasiado tarde.

¡Ya no puedes escapar! ¡Te pillamos con las manos en la masa!

¿Eh? Yo tengo aletas, no manos. Y esto no es masa.

Tiene razón. ¡A callar!

Te entregaremos a la poli por...

atizarle a no sabemos quién con un martillo.

Mm...

Mm...

(GRUÑE)

(GRUÑE)

(GRUÑE)

(SE CARCAJEA) ¡Ay! ¿Pero qué decís?

Sabéis que no le haría daño a una mosca.

Bueno, es un decir.

Creíamos que te habían secuestrado, pero no eres la víctima,

eres el... el... ¿Cómo era? ¡Eres el verdugo!

¿Cómo si no explicas estas pruebas?

Oh... Bien, me habéis pillado. Os diré la verdad.

"Siempre me gustó cocinar, pero lo llevo en secreto.

Un pez duro como yo no puede ser visto en la cocina.

La gente se reiría de mí,

así que decidí ir a clases de cocina a escondidas.

Lo que visteis antes fue mi frustración

cuando saqué del horno mi pastel de chocolate con algas

y vi que se había quemado por completo".

¡No, no!

¿Cómo has podido traicionarme de este modo?

¿Y cómo justificas estar cubierto de un líquido oscuro

como el que se encuentra en las escenas del crimen?

¿Esto? Es chocolate.

¿No ves el color que tiene? Digamos...

Que aún no me he acostumbrado a verlo todo en blanco y negro.

Pero eso no explica las pruebas enterradas en el jardín.

Oh... El día anterior intenté preparar un chile con carne,

pero utilicé chiles de Teotihuacan Uatsajuán,

los más picantes. No había quien se lo comiera.

Me frustré

y, para que no averiguaran que soy un aprendiz de cocinero,

lo enterré todo en el jardín para que nadie lo probara jamás".

Mm... Tu historia encaja,

pero sigue sin explicar el líquido del pañuelo.

Es salsa de tomate, un ingrediente esencial del chile.

(SABOREA) Sí, sabe a tomate.

Solo queda una pregunta a la que aún no has contestado.

¿Por qué dejaste una piña dentro de tu cubo?

La dejaba en mi lugar mientras iba a las clases de cocina

porque pensé que nadie notaría la diferencia.

¿Cuánto tiempo más vas a tardar en mover tu ficha, querido Mortimer?

¡Mortimer! ¡Eh!

(Grito agudo)

Bueno, pues este caso está resuelto.

(TOSE)

Pero primero quiero decirte algo, Mortimer.

Nunca dejes de hacer las cosas que te apasionan

por lo que pueda decir la gente.

Esas son las cosas que nos hacen felices

y nunca jamás deberíamos avergonzarnos

de hacer todo lo que amamos. Sea cocinar...

O hacer ganchillo...

-O programar programas que programan programas

que se programan automáticamente.

-O contar tu dinero una y otra vez

sabiendo que nunca terminarás de contarlo.

-O hacer prácticas de danza interpretativa.

O montar en monopatín, aunque acabes siempre tirado en el suelo.

(SE EMOCIONA)

No sé por qué le decimos todas estas cosas a un pez.

¿Acaso entiende algo? ¿Eh?

(RÍE NERVIOSA)

Oh...

Cuánto me alegra tu regreso, Mortimer.

Un brindis por el gran trabajo de Charlie y Matilde.

¡Por vosotros! ¡Bien!

Ahora, todos a comer, mi especialidad:

pudin de cebolla frita con salsa de ajo.

(Música tensión)

¿Te sigues acordando de todo lo que te dije antes?

Pues olvídalo, búscate otra afición, ¿vale?

Por supuesto, dedicaré mi tiempo a hacer otras cosas,