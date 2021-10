Hola, soy Matilde

y voy a pasar este verano con mi abuelo, su pez mascota

y algunos amigos nuevos.

Pero tengo un problema muy gordo,

cada día tengo un nuevo poder mágico que no puedo elegir ni controlar.

¡Bienvenidos a Puerto Papel!

(Música cabecera)

(RÍEN)

PUERTO PAPEL

(Bocina barco)

"EL MISTERIO".

¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí!

¿Listos para el lanzamiento parabólico? ¡Ja!

¡Alunizaje en paracaídas! ¡Aquí, aquí, aquí!

(RÍE)

¡Eh, lanza aquí!

¡Hacia mí! ¡Lanzamiento felivelocidad!

¡Estoy aquí!

(RÍEN)

¡Eh, chicos! ¡Vamos, tirádmelo!

(RÍEN)

¡Yuju! ¿Hola? ¡Eh!

Cada vez que te lo tiramos, pasa lo mismo, Charlie.

¿Eh? ¿De qué estás hablando? Yo arraso en este juego.

Mm. -Mm.

Mm...

Allá va, campeón.

¡Ah! ¡Mío! ¡Mío, mío, mío, mío, mío!

¡Ah! Uh. Ay.

Uy, qué tarde se ha hecho, tengo que irme. Hasta luego.

-Es verdad, yo también tengo que irme a casa.

¿Tan pronto? Podemos jugar a videojuegos

o ver a Charlie caerse del monopatín de nuevo.

¡O contar palomas! ¡Me apunto a contar palomas!

(AMBOS) ¿Ah?

Bueno, mejor otro día. Adiós.

Pero ¿a dónde vais? Podríamos ir a tu casa, Felicia.

Es más, nunca he estado en tu casa.

Tampoco sé dónde vives. ¿Me invitas?

Mm...

Es que mi no entender muy tu idioma.

Lo que ha dicho ella.

Yo... soy... sonámbulo.

Aquí está pasando algo muy raro.

Pero pienso descubrirlo, ¡ya lo veréis! ¡Ja!

¡Ay!

Pero ¿quién?

(RÍEN)

(AMBOS) ¡Ey, ey, ey, ey, ey!

(RÍE)

(Música suspense)

Sé que traman algo, se comportan muy raro.

(RONCA) ¿No crees, Mortimer?

¡Solo estaba meditando! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy?

Necesito que me ayudes a investigar,

mis amigos están haciendo cosas muy raras. Mira.

(SUSURRAN)

(Música suspense)

¿De acuerdo?

Desde luego, hacen cosas sospechosas,

pero sigo sin saber qué estoy haciendo aquí.

Investigar sola es demasiado aburrido.

¡Oh! Anda, mira.

Deberías mirarte esa alergia.

No es una alergia, es el poder que tengo hoy.

¡Rápido, que los perdemos! ¡Despacito, que me estoy mareando!

(VOMITA)

(TRISTE) Mis zapatos.

(Música intriga)

(Sirena)

(RÍEN)

Ya tengo una hipótesis sobre lo que está pasando, Mortimer.

Está claro que Felicia está sobornando al jefe Astudillo

con bolsas de dinero,

por eso siempre se guarda el cambio después de comprarse un helado.

Ah, yo también guardo el cambio.

De hecho, hay que ser idiota para no hacerlo.

Hasta tú te lo guardas. ¡A callar!

No me interrumpas mientras hipotetizo.

Por otra parte, Charlie es un comprador compulsivo

porque es adicto al reciclaje.

Da igual lo que diga, no merece la pena.

Y Bob necesitaba esos papeles sospechosos

para escribir sus poesías.

¿Te das cuenta de que nada de lo que has dicho tiene sentido?

¿Tienes una teoría mejor?

Sí, que estás loca y son imaginaciones.

¡Eso es imposible!

(RÍE) No estoy loca.

¡No, no!

¡No estoy loca! Gracias por darme la razón.

¡Mortimer, tienes que creerme!

Todo empezó cuando dije que nunca había estado en casa de Felicia.

¿Te refieres a esa casa de allí?

¡Su casa! Esta es mi oportunidad para descubrir la verdad.

¿Eh?

¿Ibas a alguna parte, Matilde?

Chicos, me habéis asustado, creía que...

No hables si no te damos permiso, ¿vale?

Pero Charlie me ha hecho una pregunta.

No es verdad. ¡Ay!

Escúchame bien, Matilde,

no deberías meterte en los asuntos ajenos.

Espiar a la gente puede ser muy peligroso.

Yo... no... no sé de qué estáis hablando.

Y deberías ir a que te vean esa alergia.

Oh, tienes razón.

Pues nada, voy a ir a que me miren la alergia antes de...

Lo siento, Matilde, pero has visto demasiado.

¿Oh? ¡Socorro!

¡Oh, no, Matilde tenía razón!

(Música suspense)

¿Se puede saber qué os pasa?

¿Por qué me atáis con un calcetín sucio?

Solo me pongo uno, es lo que hay. Silencio, prisionera,

somos nosotros quienes hacemos las preguntas.

Eso. Empezaré yo. ¿Sabes resolver este juego?

(ASIENTE) Hay que empezar desde fuera,

seguir el laberinto y encontrar el hueco...

¡Es suficiente! Estás aquí como sospechosa, Matilde,

alguien que ha venido a pasar las vacaciones a Puerto Papel

no debería espiar a los lugareños. Sí...

Y, de repente, pareces estar muy interesada

en lo que hace Felicia. Sí...

Así que si buscas problemas, eso es lo que te vas a encontrar.

Sí... ¿Es lo único que este ocurre decir?

Sí... ¡Ay!

¡Pobre Matilde! Es más grave de lo que creía, chicos.

No es nada vegetástico.

Sé que estáis envueltos en una conspiración

y pienso llegar al fondo de esto, os guste o no os guste.

Esa actitud no te llevará a ninguna parte, señorita.

Sí... Y dale.

(SILBA)

¡Ah! Claudio, no la pierdas de vista

mientras nos ocupamos de asuntos más importantes.

(GRUÑE)

Tengo que hacer algo. Ya podéis soltarme. ¡Ah!

¿Por qué has hecho eso? Me has dicho que te soltara.

(RÍEN)

"Bienvenidos a un nuevo programa de 'Charlando con gallinas'".

(RÍE)

Ay, qué bueno. ¡Matilde está en peligro?

¿Quién? Matilde, tu nieta.

Yo no tengo nieta. ¡Sí tienes!

Matilde, tu nieta con poderes, el coco mágico, vacaciones,

vive en la buhardilla... ¿Recuerdas?

¿Mm? ¡Ah, claro, ya me acuerdo! ¿Cuál era su nombre?

¿Qué importa cómo se llame? ¡Está en peligro!

¡Entonces tenemos que rescatarla!

¡Tú y yo, Morty, como en los viejos tiempos!

¡Au! ¿Ah? ¡Ah!

(Crujido)

Déjame 5 minutos. ¡Ay!

Solo tienes que roer este calcetín, no es nada especial,

y si me liberas, puedo conseguirte nueces con descuento en el...

(GRUÑE)

Vale, vale, podemos llegar a un acuerdo.

Si me dejas libre, yo te haré famosa.

¿Mm?

¡Harías anuncios de chocolate con avellanas!

¿Mm? Ah...

(GRUÑE)

¡Quieto ahí, roedor! ¡Abuelito, Mortimer!

¿Quién es esa cría?

Deberías mirarte esa alergia del brazo, jovencita.

Esto no es una... ¡Oh!

¿A qué estáis esperando? ¡Liberadme!

(GRUÑE)

(AMBOS) ¡Al ataque!

(Música acción)

(GRUÑEN)

¡Ah!

¡Yia!

¡Ah! ¡Yi!

(GRITA)

¡Ja! ¡Au!

¡Oh! ¡Ay, qué pupita!

¡Genial! Mis amigos me traicionan y me hacen prisionera

y yo no puedo hacer nada, ni siquiera mi poder... ¡Ah!

Un momento, esta manorrama o lo que sea servirá para algo.

(Música suspense)

¡Toma!

(RÍE) ¡Es hora de largarse de aquí!

(GRITA)

Ardillita, tú no morderías a una niña dulce e inocente,

¿verdad? (GRUÑE)

(GRITA)

¡Ah, uh!

(RÍE) -¡Diana!

-Ya puedes irte, pequeña. Muchísimas gracias, chicos.

Ya lo he dicho, están tramando algo gordo

y pienso descubrirlo ahora mismo.

Por supuesto, Manola. Así es como se llama, ¿verdad?

¡Ay!

¡Cuidado! ¡Au!

(Música suspense)

¡A por ellos!

(GRITAN)

¿Eh? ¡Se acabó, confesad vuestro plan!

Deberías mirarte esa alergia del brazo.

¡Que no es una alergia! ¡Hablad!

Esto no debería haber acabado así.

-Todo iba sobre ruedas, pero tenías que entrometerte.

Intentamos disuadirte, pero supongo que ya no importa.

Decid de una vez qué está pasando.

No nos has dejado otra opción, Matilde, solo puedo decirte...

(TODOS) ¡Feliz fiesta sorpresa de cumpleaños!

¿Qué? ¿Una fiesta de cumpleaños?

¡Es verdad! Hoy es mi cumpleaños y no me había dado cuenta.

¡Ah, chicos!

Este es el mejor regalo que podíais hacerme. Gracias.

Aunque sigue habiendo muchas cosas que aún no entiendo.

¿Qué hacía Charlie con el cubo de basura?

Como el cubo de basura tiene ruedas, lo utilicé como carrito

para llevar las patatas fritas y los aperitivos.

¡Aj! ¿Metiste la comida de la fiesta en un cubo de basura? Vale...

¿Y qué eran esos papeles, Bob? ¿Qué iban a ser?

Pues las invitaciones para tu fiesta de cumple.

Pero Felicia sobornó al jefe Astudillo,

lo vi con mis propios ojos.

(RÍE) ¡No era eso!

Le compré unos fuegos artificiales para la fiesta.

(CARRASPEA) -Querrás decir...

¡Los mejores fuegos artificiales del mundo entero!

Os vais a quedar boquiabiertos. Apartaos.

¿Ah? ¿Mm?

(RÍE)

¿Mm? Hum...

-¡Ah! ¡No puedo creer que gastara todos mis ahorros en eso!

Perdonadme por haber dudado de vosotros.

Bah, ya estamos acostumbrados.

¿Mm? -¿Ah?

Bueno, soy yo el que está acostumbrado.

(RÍE) ¡Os quiero, chicos!

(TODOS) ¡Oh!

¿Tú también lo sabías, abuelo?

Mm... Recuérdame quién eras, niña.

(RÍE)

(AMBOS) ¡Oh!

Muchas gracias a todos

por la mejor fiesta sorpresa del mundo.

(CARRASPEA) Deberías mirarte esa alergia del brazo.

¡Oh! Qué rollo de poderes.