Hola, soy Matilde

y voy a pasar este verano con mi abuelo, su pez mascota

y algunos amigos nuevos.

Pero tengo un problema muy gordo,

cada día tengo un nuevo poder mágico que no puedo elegir ni controlar.

¡Bienvenidos a Puerto Papel!

(Música cabecera)

(RÍEN)

PUERTO PAPEL

(Bocina barco)

"LA MARIONETA"

La vida es dura, Matilde.

Nos obliga a hacer cosas que no queremos,

pero a veces no hay más remedio.

Y por eso hoy, como marinero que ha escalado la montaña más alta,

deberás hacer frente a tus responsabilidades.

Creo que deberías decir algo más. Cierto, lo olvidaba.

Vale.

Ordena tu habitación ahora mismo.

(ENFADADA) ¡Pero estoy de vacaciones!

Ya no eres una niña pequeña,

tienes 12 años y deberías comportarte como tal.

(GRITA) ¡Pero es que no quiero!

¡Ordena tu habitación, Matilde, es una orden!

¡Eres un aguafiestas y tampoco estaba tan mal!

(GRITA)

¿Decías algo?

(LEE) "¿Comida para caballitos de mar que necesitan gafas?".

"Agua en polvo, añadir agua".

¿Qué es esto? No recuerdo tener marionetas.

¡Uf, estoy harta, me rindo!

Pero si acababa de... Tanto trabajar me afecta el coco.

(GRITA)

¡Pero cuál es tu problema!

(GRITA) (VOZ TÉTRICA) Juega conmigo.

Supongo que es normal oír voces en mi cabeza.

¡Hola! ¡Hala, puedes hablar!

Qué observadora... Debe ser mi poder de hoy, pero...

¿qué se supone que haré contigo? Pues divertirte, claro.

Suena bien, pero no puedo.

Seguro que mi abuelo me manda que haga más tareas de adulta aburrida.

Pero qué dices. No tienes que hacer caso a los adultos.

Puedes hacer lo que te dé la gana. Después de todo, eres una niña.

(Música tétrica)

Que aproveche.

¿No estarás pensando comerte eso?

No es un desayuno saludable para una niña de tu edad.

Oh, tienes toda la razón. No sé en qué podría estar pensando.

Lo haré desaparecer ahora mismo.

(ERUCTA)

Muy bien, ahora saldré a jugar sin darme una ducha.

Matilde ha debido de estar haciendo ejercicio, tiene el brazo musculado.

# Para qué crecer, # no hay necesidad,

# si lo pasas bien, # no hay por qué cambiar,

# para bromear puedes masticar

# y pegar un chicle # en cualquier lugar.

# La verdura no la puedo ver,

# dame piruletas, que sí saben bien.

# La piel de plátano es eficaz, # una trampa más que añadir al plan.

# Si a los adultos les parece mal, # será mejor que aprendan a nadar.

# Y si quieres ser libre # solo sigue a tus pies

# y monta tres gatos en un coche # a la vez.

# Cambia un enchufe por otro mayor,

# pinta los comics # que le gustan a Bob.

# ¡Sí, sí, sí!

# ¡Sí! #

Enhorabuena por destruir la propiedad pública, Matilde.

Vete al sindicato de aguafiestas, necesitan un presidente.

(RÍE)

Tu poder de dar vida a esa cosa te está afectando, Matilde.

Mira cómo has dejado a todo el pueblo.

(Música tétrica)

Bah... Solo me divertía un poquito.

Eso no es divertirse... Es... es...

Desconozco la palabra, pero no es divertirse.

¡Anda, cállate ya! Hablas como un adulto.

(RÍEN)

La marioneta te está afectando, antes no eras así.

Tienes que tirar esa cosa ahora mismo.

¿Vas a dejar que ese crío te dé órdenes?

Líbrate de él.

Para que lo sepas, Charlie, puedo hacer lo que me dé la gana...

Como esto... (GRITA)

(RÍEN)

Aquí está todo lo que me debe.

Exijo el pago de los daños por la destrucción de mi monopatín

por su nieta.

Estás loco sí crees que voy a darte un solo papeleuro.

20 papeleuros con 43 papecéntimos, exactamente.

No.

Puedes ponerle ruedas a esa tabla de planchar, si quieres.

¡Pero todo ha sido culpa de Matilde y su marioneta!

Alguien debe hacer algo pero ya. ¿Una marioneta, dices?

¡Oh, no!

Te dije que Matilde tenía algo raro en el brazo.

¿Crees que era por...? No lo sé.

¿Qué han estado haciendo exactamente Matilde y esa marioneta?

Romper monopatines, gastar bromas pesadas,

ignorar la autoridad de los adultos, y sobretodo,

cantar una canción sobre la rebeldía y hacer el salvaje o algo así,

aunque era pegadiza.

(AMBOS) ¡Bubolino! ¿Qué me han llamado?

Esto es algo muy serio.

En realidad, esa marioneta es Bubolino.

Lo conozco desde hace décadas.

Yo era un joven y apuesto pirata cocotero que trabajaba

en el barco de Manitas.

Manitas era tan malo que nos hacía fregar la cubierta

con cepillos de dientes y luego cepillarnos los dientes con ellos.

Todo el mundo pensaba que Manitas era un malvado pirata,

pero yo descubrí la verdad, y es que Manitas era un buen hombre.

Bubolino, la marioneta, era el auténtico malo de la película.

Nadie sabe de dónde viene ni cuál es su origen,

pero utilizando a Manitas, Bubolino sembró el caos.

Incendió océanos, inundó volcanes, incluso es el responsable

de la invención de la electropolca, que ha atormentado a la humanidad

hasta el día de hoy.

Durante semanas, preparé un plan para acabar con Bubolino

y liberar a Manitas, pero Bubolino era muy fuerte.

Peleamos durante días pero,

cuando los unicornios que llevábamos a bordo salieron a cubierta,

aproveché la distracción para derrotarlo.

(GRITA)

Pero los unicornios no existen. Así es.

Y no existen por culpa de Bubolino.

Desaparecieron navegando hacia un rumbo desconocido.

Eran los unicornios más cuquis que he visto en mi vida.

Esta marioneta está utilizando a Matilde.

Bubolino es la encarnación del mal,

y ahora mi pobre nieta está a su merced.

Si no conseguimos derrotar a Bubolino antes del anochecer,

Matilde se convertirá en algo terrible.

¿En qué?

Créeme, pequeño, no te gustaría verlo.

¡Un momento!

¿Está diciendo que el poder de Matilde

no es que las marionetas cobren vida?

Pues claro que no. ¿Es que no has oído la historia?

¿Pero entonces cuál es? Eso da igual.

Lo importante es encontrar la forma de contrarrestar

el poder de Bubolino.

(PENSATIVO) Tengo una idea.

(RÍE) Esto es lo que yo llamo arte higiénico.

(ESTORNUDA)

Tengo dos poderes en un día, ¡cómo mola!

(RÍE) Estás loca, pequeña.

Si crees que tu poder me ha dado la vida, eres una ilusa.

Te encuentras delante del gran Bubolino,

y a partir de ahora tú serás mi marioneta.

¿Que qué? De eso ni hablar.

(RÍE)

¡Deja a mi nieta en paz, especie de bayeta andrajosa!

Barbacrespa... (GRUÑE)

Ya fastidiaste mis planes una vez, pero no volverás a hacerlo.

(RÍE)

Ponte al día, bonito, los villanos ya no se ríen de esa forma.

Los poderes de esta niña me ayudarán a traer el caos

a esta tierra de papel.

¡Ay! ¡Ay!

Confiemos en la idea de Charlie, sea la que sea.

Se acabó, vamos a morir todos.

¡Alto ahí! O dejas a Matilde en paz

o sufrirás el ataque del conejo de peluche maligno.

Esa cosa ni siquiera te asusta a ti. Me estás haciendo perder el tiempo.

(GRITA) Vale, tienes razón.

(SOLLOZA) Este es Brinquitos, mi conejito de peluche.

Él me dio afecto y cariño cuando más lo necesitaba.

Yo tenía seis años y me había vuelto adicto al chupete.

¿Eh?

La única forma de dejar de pensar en chupar el chupete

era seguir chupando el chupete y Brinquitos fue quien cuidó de mí

aquellas noches solitarias

y quien me consolaba cuando gritaba: "Chupete, chupete".

(RÍE)

Y ahora puedo decir con orgullo: "Gracias, Brinquitos,

mi mejor amigo. Al menos moriremos juntos".

(GRITA) ¡No! ¡Cállate!

¡Es tan... ñoño!

No lo soporto. ¡Voy a vomitar!

¡Tengo que escapar! ¡Demasiado empalagoso!

¿Qué... qué ha pasado?

Que Charlie ha tenido una buena idea.

Contrarrestó la maldad de Bubolino

con la expresión de la inocencia más pura,

igual que ocurrió con los unicornios del abuelo.

Bubolino no pudo soportar a Brinquitos el ñoño.

¿En serio? ¡Oh, vale, claro!

Esa era la idea, sí, señor. Mi idea.

¡Eres muy valiente, polluelo!

Dejar el chupete a los seis años... ¡Eso no lo hace cualquiera!

¿Qué habría pasado si no salvamos a Matilde de Bubolino?

Habría llegado a convertirse en el ser más despreciable del planeta.

¡Un árbitro de fútbol! (GRITAN)

Esta historia tiene moraleja, chicos.

Todo debe estar equilibrado. El bien y el mal,

la diversión y el trabajo,

las vacaciones y las responsabilidades.

Como poner orden en tu habitación de una vez.

Estáis locos si creéis que voy a ordenar mi cuarto

estando de vacaciones. ¡Vamos, Charlie!

¡Tengo monopatín nuevo! (RÍEN)

Vaya idea la de ponerle ruedas a la tabla de planchar.

Ahora te toca ordenarme la habitación.

Claro. Echémosle al pez la culpa de todo, ¿eh?

(RÍE)

(Música créditos)