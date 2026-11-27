Decir Marc Márquez es decir prácticamente un sinónimo de puro piloto de motor. A no ver el riesgo, o si lo veía, preferir adelantar, luchar o batallar contra gigantes antes que guardar la ropa. Soñó tan alto y tan fuerte que tan solo las duras caídas le hacían bajar a la Tierra. Durante años ganaba, con la ingenuidad de un joven de Cervera que estaba reventando una generación dorada con nombres como Lorenzo, Rossi o Pedrosa.

Hasta que en una de esas múltiples voladas llegó la lesión que, como él mismo ha dicho hoy en Valencia, ha sido clave para dejar el motociclismo a los 33 años tras su décimo Mundial. La diplopía o visión doble que le ha afectado durante gran parte de su carrera, y que, tras igualar a Agostini como el piloto con más títulos de MotoGP, ha puesto por delante para decir ''hasta aquí''.

Le sucedió por primera vez en 2011, en Sepang, y desde entonces ha sido algo recurrente en la vida y la carrera del '93'. Como él mismo ha dicho, una lesión que se repitió una década después y que también ha formado parte de esta temporada, reconociendo que estuvo 48 horas viendo doble en Mandalika o Le Mans.

Marc Márquez ha puesto fin a su carrera en MotoGP a los 33 años y una de las principales razones es la lesión que ha marcado su trayectoria: la diplopia o visión doble.



Un problema de salud que emergió en 2011 tras una fuerte caída en Malasia y que, como ha reconocido Marc, le… pic.twitter.com/NqUsuO9H9C — Teledeporte (@teledeporte) November 27, 2026

Un cuento de dominio y de sobreponerse a las adversidades

Tanto mérito tienen los seis títulos de MotoGP que logró desde 2013 a 2019 como lo que vino después. Fue en Jerez, en casa, donde comenzó un calvario físico, más allá de la diplopía, con el que el 99% no habría terminado con el final feliz del '93'. Una fractura diafisaria transversal del tercio medio del húmero que parecía ser el inicio del fin de Marc, cuando su único rival era la historia con sus seis Mundiales a los 26 años. Los siete de Rossi estaban al caer y los ocho de Agostini eran cuestión de tiempo, no de ocho años como acabó siendo.

Su intento por llevar al límite a la Honda Repsol que le llevó a la gloria previamente, acabó siendo una tortura para un Marc que veía que solo encadenaba operación tras operación viendo a pilotos como Joan Mir, Fabio Quartararo o 'Pecco' Bagnaia en 'su' lugar de líder de la categoría reina.

Su diplopía, de la cual se operó y cuyo consejo del médico guarda a día de hoy; ''no te puedo volver a operar de esto'', marcó también la vuelta de un Marc Márquez consciente de lo que se jugaba si sufría otro fuerte golpe en la cabeza. Su relación tóxica con Repsol Honda, a la que ni él ni nadie pudo sacar rendimiento en los últimos años, acabó para buscar su última oportunidad con Ducati.

Fue en un equipo satélite (Gresini Racing), más propio de novatos y jóvenes en busca de mejores oportunidades en vez de un seis veces campeón del mundo. Pero sabía que era el paso que tenía que dar si quería sumar una corona. Como en los años previos, fue una historia de reponerse.

Esta vez, a un mal inicio. Su comienzo de Mundial fue mejorable, con la gente dudando si realmente el potencial de campeón del Mundo seguía ahí. Si Jerez fue el comienzo de sus males en 2019, Aragón fue el que le hizo renacer años después. En Alcañiz ganó 1043 días después y terminó el Mundial de MotoGP demostrando que el nivel seguía ahí. Sus últimos Grandes Premios le valieron ser tercero en el Mundial y ganarse la oportunidad de luchar con la 'espada' oficial de Ducati.

La historia se cuenta sola. El primer año no encontró prácticamente rival hacia el séptimo. El octavo fue una sinopsis perfectamente ejecutada de su carrera en la última década. Sufrimiento, caídas, una lesión y una remontada de 102 puntos que quedará para siempre en la retina de los aficionados del motor como la última gran obra del mejor piloto de la historia.

El mejor, con una ristra de 'y si...'

Y sí, se puede decir esa afirmación con total seguridad. Es cierto que gran parte del legado de Marc Márquez viene asociado al riesgo, pero se puede pensar en qué hubiera pasado si no hubiese sufrido tantas lesiones. Si no hubiese 'tenido el miedo' que ha dicho en la rueda de prensa de su despedida o si su hombro y brazo derecho no le hubiese perjudicado tanto en la última década de su carrera.

Porque los 15 de Agostini parecen y parecerán lejanísimos a cada piloto que llegue a la categoría reina, pero siempre pensaremos en los seis años que Marc Márquez no ha sumado títulos que por calidad podía haber luchado. ¿Qué hubiese pasado si hubiese aguantado menos su relación con Honda? Tampoco tenemos respuesta, pero haber coincidido con Ducati cuando empezaba a despuntar en 2022 con Bagnaia al mando hubiese cambiado todo y le hubiese hecho forzar menos sobre una moto que en esos años tan solo le trajo desgracias.

Es fácil hacerse esas preguntas, pero hacerlo fácil nunca fue la opción de Marc Márquez. Su forma de vida es el riesgo y la superación y no hay mejor forma de terminar su particular historia que con este título, su octavo, que siempre será recordado.