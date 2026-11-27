El anuncio de Marc Márquez de su retirada ha pillado por sorpresa al paddock del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. La cara de Jorge Martín era todo un poema. El que ha sido esta temporada su gran rival por el título de campeón del mundo de MotoGP, tiempo después de reconocer que Marc fue un apoyo y una inspiración cuando el de San Sebastián de los Reyes también sufrió alguna grave lesión, no podía ocultar su incredulidad ante el anuncio del piloto ilerdense.

Sorpresa también para otros deportistas españoles referentes de la actualidad. Es el caso de Carlos Alcaraz, que ha reaccionado con un elocuente "No... ¿qué dices?" al anuncio de retirada de Marc Márquez que le pilla en Bolonia en la disputa de la fase final de la Copa Davis, tal y como ha reflejado la Real Federación Española de Tenis en sus redes sociales, en las que añade que "echaremos de menos" al piloto.

Así se ha quedado Carlos Alcaraz al saber que se retira Marc Márquez 🤯🏍️



Te vamos a echar de menos, @marcmarquez93 🥹❤️@MotoGP l #CopaDavis#DavisCuppic.twitter.com/AJdC9BdS9U — Tenis España (@RFETenis) November 27, 2026

En declaraciones a TVE, Alcaraz reconocía que la marcha de Márquez es una pena para el deporte pero que, después de proclamarse de nuevo campeón de MotoGP, el de Cervera se retira "de la mejor manera posible".

Carlos Alcaraz: "Es una pena para el deporte pero Marc Márquez se ha retirado de la mejor manera posible" Ver ahora

Cariñosa despedida de Pau Gasol, que le ha indicado a Marc Márquez que es "historia del deporte" y una inspiración para todos" junto a dos fotografías en las que se puede apreciar al campeón de MotoGP en sus inicios en el motociclismo.

Posiblemente el gran contemporáneo del motor de Marc Márquez, Fernando Alonso, le ha dejado un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha calificado a Marc Márquez como leyenda del motociclismo. Destaca que el ilerdense sigue a Ángel Nieto como piloto español con más títulos mundiales y que es el que más tiene en la categoría reina de MotoGP (anteriormente 500 c.c.).

En el apartado futbolístico, el club de sus amores, el F.C. Barcelona, ha querido agradecer al piloto de Cervera el ''haber visto crecer a una leyenda del deporte que lleva los los colores del Barcelona en el corazón''.

Aunque ha confesado que es hincha del FC Barcelona, uno de los clubes que le ha dedicado unas palabras en redes sociales para reconocer su trayectoria es el Real Madrid, que le desea lo mejor en la nueva etapa de su vida que ahora comienza al que denomina como "uno de los más grandes deportistas españoles de la historia".

Políticos en cierre de campaña

A los políticos españoles les ha pillado el anuncio de Marc Márquez en el día de cierre de campaña. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia, Pedro Sánchez, ha destacado "la remontada que demuestra que nunca hay que dejar de luchar".

Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, destaca que esta leyenda del motociclismo lo deja "en lo más alto" y supone el ejemplo "más luminoso" de que siempre merece la pena volver a intentarlo.

También le ha dedicado unas palabras la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, que agradece "todo lo que ha dado" al deporte español y le desea una despedida por todo lo alto en el circuito de Cheste.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, también ha destacado el "esfuerzo y superación" del piloto ilerdense en un mensaje escrito en catalán en la red social X.