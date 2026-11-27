En un bonito acto en el que le han abrazado uno a uno con emoción todos los pilotos de la actual parrilla de Moto GP y alguna leyenda y excompañero de equipo como Dani Pedrosa, Marc Márquez ha anunciado los motivos de su retirada de la competición oficial de MotoGP. "He empezado a sentir miedo, no por la moto, la velocidad o falta de ambición, sino por una lesión que, de momento, no me afecta a nivel profesional y personal”, ha dicho Márquez en inglés antes de repetir la misma explicación en español hablando de ese "respeto" con el que ahora tiene que afrontar la competición.

Márquez se ha referido a la diplopia (visión doble), que le ha afectado en ocasiones desde su caída en Moto2 en el GP de Malasia 2012, que volvió en 2022 durante unos meses y de la que, según ha contado hoy Marc, ha sufrido otros dos episodios en los últimos meses: durante 48 horas después de Indonesia y otras 12 horas después de la caída de Le Mans. “Pude recuperarme y gestionarlo y me he caído menos, pero me siento competitivo y soy rápido, pero a veces es mejor pensárselo”, ha confesado. “A veces no necesitamos tener una razón, solo entender la situación y este año ha sido una situación muy al límite”, ha confesado. “He tratado de dar el 100% en mi carrera. He entregado todo. Me he dejado la piel y es el momento de dejarlo. La vida sigue más allá de las motos”.

Una decisión tomada en octubre

El piloto de Cervera, ganador de ocho títulos de MotoGP y diez mundiales en toda su carrera, tomó la decisión el pasado mes de octubre, tras el GP de Japón, y solo su hermano Álex la conocía. “No puedes adoptar una decisión cuando estás lesionado o cuando estás en el pico de adrenalina. La tomé yo solo en Motegi, cuando estaba en calma. Llevaba un par de carreras pensándolo. Había estado en muchas ocasiones al límite. Empecé a sentir miedo”. Pese a ello, puso todas sus energías en disputar el campeonato que terminó conquistando el pasado fin de semana en Portimao. “Pensar en la retirada era una forma de quitarme energía. He luchado por el campeonato, lo he ganado, pero la decisión ya estaba tomada”.

En las otras ocasiones, como en 2023, ya había barajado la retirada porque "tenía dudas", pero entonces "creía que podía volver a lograrlo y quería encontrar la manera. Pero en esta ocasión estaba plenamente decidido, no admitía discusión. Era lo correcto".

Una vez conquistado el título llegó el momento de dar a conocer su decisión, esta misma semana, tanto a su padre como a toda su escudería. Su intención era haberlo hecho oficial también a los medios de comunicación ese mismo jueves "pero no me convocasteis a rueda de prensa", bromeó entre risas con los compañeros de comunicación del Mundial de MotoGP. Decidió anunciarlo de una forma especial. "Llegué a las motos a mi manera y me voy a mi manera", ha dicho en tono antes de confesar cómo surgió la idea de mostrar carteles a cámara al estilo de la película Love Actually: "ChatGPT me ayudó a hacer los carteles, mi novia fue a imprimirlos y el jueves se los enseñé a Gigi (Dall Igna)".

"Vamos a hacer que Valencia sea una fiesta"

Ha querido agradecer a sus escuderías el apoyo y el trato. Especialmente a Ducati, con la que firmó la renovación en marzo. “Entonces era optimista, pero no sabía que necesitaría otra cirugía después de Le Mans”.

Repasando su carrera, ha destacado tres momentos que quedarán en su memoria. Empezando por su primer título en 2013 con Repsol Honda. El segundo fue 2025 “porque fue como un primer título y pude compartir podios con mi hermano. Y me quedo con este momentode despedida. Será muy difícil controlar emociones, pero me quedo con esto”.

Este fin de semana, en Valencia, intentará disfrutar y agradecer a la afición el apoyo de estos años: "Espero que hayan disfrutado este viaje como yo. Les estoy agradecido a todos ellos. Vamos a hacer que Valencia sea una fiesta y no un drama".

El pasado lunes no quería calificarse como el mejor piloto del mundo, en la rueda de prensa sí que ha apuntado a que le gustaría que le recordaran “como un piloto entregado a la causa. He intentado ser lo más profesional posible para ganar”.

¿Y el futuro?

“Será un gran shock en mi vida, como en la de todos los pilotos”, ha indicado antes de confesar que seguirá vinculado al motociclismo, aunque como aficionado, y también para ayudar a su hermano Álex, al que se ha referido en múltiples ocasiones.