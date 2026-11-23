Diez títulos mundiales. Ocho coronas en la máxima categoría. Y una pregunta que vuelve a ocupar todas las conversaciones del motociclismo: ¿Es Marc Márquez el mejor piloto de la historia de MotoGP?

Su último campeonato, conquistado este domingo en Portugal después de una remontada de 102 puntos, ha elevado el debate a otra dimensión. Su palmarés le coloca entre las grandes leyendas, pero la discusión va mucho más allá de contar campeonatos. La pregunta no es solo qué dicen los números, sino también a quién tuvo que batir para conseguirlos.

Diez títulos y una cima que comparte con Agostini

El palmarés de Márquez ya permite sentarle en la misma mesa que los dos grandes nombres de la historia reciente del motociclismo. Con sus ocho coronas de MotoGP, el español ha igualado a Giacomo Agostini, que dominó la categoría de 500cc durante las décadas de los sesenta y setenta. El italiano conserva el récord de títulos mundiales totales, con 15, pero Marc ha alcanzado su registro en la máxima cilindrada. Por detrás aparece Valentino Rossi, con siete campeonatos de MotoGP, mientras que Mick Doohan ocupa la siguiente posición con cinco títulos, todos ellos consecutivos.

La dimensión de lo conseguido se entiende mejor al repasar sus temporadas campeonas antes de la segunda etapa, que inició tras resurgir con su noveno título mundial en Motegi (Japón), en 2025.

Su irrupción fue inmediata. En 2013, con apenas 20 años, se convirtió en el campeón más joven de la categoría reina tras superar a Jorge Lorenzo en la última carrera. Un año después, en 2014, firmó una campaña de dominio extraordinario, con diez victorias consecutivas al inicio y trece triunfos en total. Después llegaron títulos de perfiles muy distintos: el Márquez calculador de 2016, el que superó a Andrea Dovizioso en 2017, el dominador de2018 y la versión prácticamente perfecta de 2019, cuando ganó 12 carreras y terminó entre los dos primeros en 18 de los 19 grandes premios.

Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso... ¿quiénes fueron sus rivales?

Una de las discusiones que acompañan a la comparación entre Márquez y Rossi tiene que ver precisamente con el nivel de los rivales. En sus primeros años en la categoría reina, Valentino se encontró con nombres como Max Biaggi, Sete Gibernau, Loris Capirossi o Alex Barros. Más adelante llegaron Casey Stoner, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, con quienes protagonizó algunos de los duelos más exigentes de su carrera. El propio Márquez lo reconoció en 2021 en una entrevista con Sky Italia: “Valentino ha tenido rivales más difíciles que yo. Lo que ha hecho por la historia de MotoGP es muy bueno".

La reflexión de Márquez sobre su décimo título y Valentino Rossi Ver ahora

El contexto de los primeros títulos de Marc fue diferente. Cuando aterrizó en MotoGP en 2013 se encontró con la conocida generación de 'los cuatro fantásticos': el propio Rossi, Lorenzo, Pedrosa y él mismo. No necesitó esperar a consolidarse para medirse con campeones de primer nivel, aunque su etapa de mayor dominio (2016-2019) coincidió con la retirada de Pedrosa y con un Lorenzo y un Rossi que ya no atravesaban su mejor momento.

Andrea Dovizioso fue entonces su principal adversario, con tres subcampeonatos consecutivos (2017-2019). Ahora, en su etapa más reciente, Márquez ha tenido que medirse a una nueva generación encabezada por Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Fabio Quartararo y Marco Bezzecchi.

De las lesiones a la remontada: los argumentos más allá del palmarés

Si los primeros títulos de MotoGP construyeron la leyenda de Márquez, los dos últimos han añadido una dimensión diferente. Después de conquistar su sexta corona en 2019, las lesiones le apartaron de la lucha por el campeonato durante varias temporadas y llegaron a poner en duda su continuidad al máximo nivel. Su salida de Honda, el paso por Gresini y la posterior llegada al equipo oficial de Ducati fueron decisiones que también exigieron renunciar a certezas y asumir riesgos.

En 2025 volvió a proclamarse campeón, seis años después de su último título, y en 2026 ha completado una remontada que parecía improbable: llegó a estar a 102 puntos del liderato tras el Gran Premio de Italia y terminó levantando su décima corona mundial.

El propio Marc ha explicado que esta última conquista tuvo poco que ver con la obsesión por ganar cada domingo: "No me he reconocido muchas veces, pero me gustaba porque no sentía la ansiedad por ganar", confesó en Madrid. También reconoció el mérito de sus rivales: Bezzecchi fue, a su juicio, el más rápido y Jorge Martín el más luchador, y él supo combinar las virtudes de ambos.

Mientras tanto, Agostini ha defendido que Márquez puede ser mejor que Rossi sencillamente por haber conseguido un título más: "Basta de polémica. Espero que, entre gente sensata, esta historia pueda cerrarse definitivamente". Por su parte, Lorenzo le considera "el más grande de la era moderna" y Quartararo "el mejor de todos los tiempos".

Marc, sin embargo, mantiene su distancia con ese veredicto: "Estoy entre uno de los mejores, así lo dicen los números, pero el mejor es muy relativo", explicó, antes de citar a leyendas como Spencer, Gardner, Rainey, Doohan, Rossi o Pedrosa.

Quizá ahí esté la respuesta más honesta a un debate que difícilmente se cerrará. Lo que ya no admite demasiada discusión es que Márquez ha alcanzado una dimensión histórica, regresando a la cima después de un camino que habría apartado a muchos otros.