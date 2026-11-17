El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por LaLiga contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó la nulidad del acuerdo adoptado por la Asamblea General de LaLiga para aprobar la operación con el fondo de inversión CVC, según ha informado este martes el Real Madrid. De esta manera, el Tribunal Supremo declara firme la sentencia que estimó la demanda presentada por el Real Madrid y el Athletic Club, "y condena a LaLiga al pago de las costas del recurso", ha resaltado el club blanco en un comunicado.

El acuerdo entre LaLiga y CVC, rechazado por Real Madrid, Barcelona y Athletic Club, estableció una inyección de unos 2.000 millones de euros para los clubes a cambio del valor del nueve por ciento de los derechos audiovisuales generados por la competición durante 50 años, que pasaron a ser gestionados por una nueva sociedad creada por la patronal y el fondo de inversión.

El dinero recibido por los clubes procedente del llamado proyecto LaLiga Impulso tiene como fin sanear sus finanzas, reformar los estadios y sus infraestructuras, poner en marcha planes de innovación o expandirse internacionalmente, y un 15 por ciento puede destinarse a la inscripción de jugadores.

El pasado mes de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, que declaró nula la Asamblea celebrada por la Liga el 12 de agosto de 2021 donde se aprobó el acuerdo por cambios sustanciales en el orden del día previamente aprobado. Entonces, LaLiga anunció que recurriría esa decisión ante el Tribunal Supremo.

Ya en ese momento, LaLiga aclaró que este proceso versa sobre la legitimidad de la Asamblea, no sobre el acuerdo en sí: "La sentencia en ningún caso afecta a la validez y mantenimiento del Proyecto LALIGA Impulso con CVC aprobado en la Asamblea del 10 de diciembre de 2021. En este sentido, las cuestiones de fondo relativas al proyecto Impulso se han sometido a debate judicial en otro procedimiento posterior en el que se impugnó el acuerdo de la Asamblea del 10 de diciembre de 2021, habiendo recaído sentencia en febrero de 2024 que desestimó las pretensiones de los demandantes".

El Real Madrid celebra la decisión del Supremo

En ese procedimiento posterior, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación de Real Madrid y Athletic Club, confirmando la sentencia que ya dictó en febrero de 2024 un tribunal de primera instancia de Madrid, que daba la razón a LaLiga, y avalaba "la validez de los acuerdos impugnados", según señaló la patronal de los clubes de fútbol en un comunicado. Entonces, el Real Madrid anunció que presentaría otro recurso de casación ante el Supremo.

Por el momento, la entidad que preside Florentino Pérez celebró la actual decisión del Supremo en lo que respecta a la nulidad de la Asamblea en la que se aprobó el acuerdo: "El Real Madrid considera que esta resolución constituye un nuevo y contundente respaldo judicial a su defensa de los derechos de los clubes frente a actuaciones de LaLiga, que vulneran las garantías que deben regir el funcionamiento de sus órganos de gobierno".

Además, incidió en los problemas del acuerdo de LaLiga con CVC, "un acuerdo de extraordinaria trascendencia económica, adoptado sin que los clubes dispusieran de información suficiente para conocer y valorar el alcance, el impacto y las consecuencias de las modificaciones introducidas en la operación. Resulta especialmente significativo que el Tribunal señale que LaLiga, en su recurso, pretendía sustituir el criterio de la Audiencia Provincial por el suyo propio e interesado".

"El Real Madrid continuará defendiendo los derechos e intereses de los clubes y el respeto a la legalidad, la transparencia y el buen gobierno del fútbol español", ha concluido el escrito.