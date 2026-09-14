Mourinho muestra su colmillo en la "sexta rueda de prensa en una semana": "Ninguna pregunta sobre los penaltis, extraño"
- El entrenador del Real Madrid no ha querido hablar de las declaraciones de Lamine sobre el Balón de Oro
El Real Madrid inicia una semana clave para su desempeño en la Liga, juega el martes ante el Elche y el domingo el derbi ante el Atlético de Madrid, y el período ha comenzado con la rueda de prensa de Jose Mourinho previo al partido de la sexta jornada de LaLiga.
El portugués, como se espera siempre de él, no ha dejado pasar la oportunidad de dejar varios titulares. La primera pregunta, esa que siempre está reservada para la televisión del club, fue la que se llevó la respuesta más breve. Preguntado sobre el partido frente al Elche, respondió tajante: "Quiero ganar, me gustaría jugar bien y ganar".
Lo mejor lo ha dejado para el final. “Seis ruedas de prensa en una semana…. En otros países me permitían ahorrarme una rueda de prensa. Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Yo digo lo mismo, vosotros no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo. Con los jugadores es lo mismo, más o menos cansados pero hay que ir a por ellos —los rivales—. Al Elche y el Atlético de Madrid les pasa lo mismo que a nosotros. Si me decís que la próxima semana de seis ahorramos una rueda de prensa traigo aquí algo de picar y nos divertimos”, bromeó.
Comparecencia de Mourinho en la que no quiso responder a las palabras de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro, en las que aseguró que él merecía el premio. “No opino sobre las declaraciones de otros, las respeto, pero no voy a opinar sobre las declaraciones de un jugador”, contestó.
Un Mourinho que salió de la sala de prensa con ironía. “¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? Extraño… ¿no?”, dijo mientras abandonó la sala, tras los dos penaltis que les señalaron a favor al Barcelona y Atlético de Madrid en sus respectivos partidos del domingo.
“La mejor versión de Vinícius es marcar”
Mourinho volvió a defender el trabajo del brasileño Vinícius Junior, a la vez que aseguró que su “mejor versión” la muestra cuando marca, en un rendimiento “de altísimo nivel” que ha demostrado con anterioridad pero que “le está faltando” esta temporada.
“Su mejor versión es marcar. Asistir es importante, muy importante también trabajar para el equipo. La entrega, la solidaridad, el trabajo colectivo, el trabajo del día a día… Y lo hace muy bien. Pero existe otro Vinícius, uno que eliminó al Benfica la temporada pasada, uno que en partidos igualados te elimina; una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando este rendimiento de altísimo nivel”, señaló este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Elche.
Un estado de forma que contrasta con el del turco Arda Güler, quien está brillando en este inicio de temporada. “Hay gente que está más capacitada que yo para hablar porque han trabajado con él más tiempo que yo. La calidad de juego es increíble, la visión, la estabilidad que da al juego del equipo, la creación… Es un jugador con un potencial fantástico. Ya tiene números muy interesantes, más allá de asistencias y goles. Es un chico que tiene una influencia grande en el juego. No quiero decir ‘top, top’, top’ tres veces, pero ‘top, top’ sí”, ponderó.
Continuando con nombres propios, Mourinho explicó cómo evoluciona el francés Aurelien Tchouaméni, quien volvió del Mundial con molestias físicas y ha ido entrando poco a poco en el equipo a una semana del parón de selecciones.
“No sé cual es la idea de (el seleccionador francés, Zinedine) Zidane. Y hay que respetar su idea. No te puedo decir lo que sería mejor para él, si estar aquí y trabajar con cuatro o cinco jugadores del primer equipo y otros del Castilla. Quizá lo mejor es ir a la selección con riesgo y minutos controlados, sin acumulación de minutos ni esfuerzo porque sus problemas musculares se podrían agravar. No he hablado con Zidane, pero es un hombre con sentido común y que sabrá hacer lo mejor con él, a la vez que buscará lo mejor para su selección sin perjudicar el futuro del jugador”, comentó.
Un Tchouaméni que tendrá “más minutos” en el partido del martes ante el Elche (21.30 horas) en el que, si no hay contratiempos, repetirán de inicio, como en el resto de encuentros de la temporada, Kylian Mbappé, Vinícius Junior y Jude Bellingham.
“Confío mucho en el conocimiento que el jugador tiene de sí mismo. Hoy es un día importante porque solo tenemos dos días de entrenamiento en cada partido. Es importante escuchar a los jugadores, departamento médico y los datos que nos lleguen para decidir. Pero, si no existe nada anormal voy con ellos mañana de inicio”, explicó Mourinho sobre la gestión de cargas de los tres futbolistas.
Esfuerzos controlados de los futbolistas que, hasta el momento, le han permitido no contar con nuevos contratiempos físicos durante la temporada, tras dos campañas marcadas por las lesiones, hasta 60.
“Del pasado conozco los números, no el proceso. Que los jugadores lleguen más pronto, a las 9.00, no es un capricho mío, es por trabajo. Trabajo en el gimnasio antes de saltar al campo. Estamos trabajando bien y tenemos números positivos y sentido común. Cuando Fede Valverde sale del campo al descanso contra el Rayo Vallecano es por prevención con el resultado a favor”, explicó.
“También necesitas tener un poco de suerte con las lesiones graves, esas son incontrolables aunque tengas un cuerpo técnico que trabaje bien”, amplió.