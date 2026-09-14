Mourinho muestra su colmillo en la "sexta rueda de prensa en una semana": "Ninguna pregunta sobre los penaltis, extraño"

El Real Madrid inicia una semana clave para su desempeño en la Liga, juega el martes ante el Elche y el domingo el derbi ante el Atlético de Madrid, y el período ha comenzado con la rueda de prensa de Jose Mourinho previo al partido de la sexta jornada de LaLiga.

El portugués, como se espera siempre de él, no ha dejado pasar la oportunidad de dejar varios titulares. La primera pregunta, esa que siempre está reservada para la televisión del club, fue la que se llevó la respuesta más breve. Preguntado sobre el partido frente al Elche, respondió tajante: "Quiero ganar, me gustaría jugar bien y ganar".

Lo mejor lo ha dejado para el final. “Seis ruedas de prensa en una semana…. En otros países me permitían ahorrarme una rueda de prensa. Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Yo digo lo mismo, vosotros no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo. Con los jugadores es lo mismo, más o menos cansados pero hay que ir a por ellos —los rivales—. Al Elche y el Atlético de Madrid les pasa lo mismo que a nosotros. Si me decís que la próxima semana de seis ahorramos una rueda de prensa traigo aquí algo de picar y nos divertimos”, bromeó.

Comparecencia de Mourinho en la que no quiso responder a las palabras de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro, en las que aseguró que él merecía el premio. “No opino sobre las declaraciones de otros, las respeto, pero no voy a opinar sobre las declaraciones de un jugador”, contestó.

Un Mourinho que salió de la sala de prensa con ironía. “¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? Extraño… ¿no?”, dijo mientras abandonó la sala, tras los dos penaltis que les señalaron a favor al Barcelona y Atlético de Madrid en sus respectivos partidos del domingo.