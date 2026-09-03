Saitama 2006: 20 años del Mundial de BA-LON-CES-TO que impulsó a España hasta la cima de los deportes de equipo

La imagen de los jugadores de la selección española de baloncesto con el hachimaki en la cabeza -cinta tradicional japonesa- tras proclamarse campeones del mundo de baloncesto el 3 de septiembre de 2006 en Saitama (Japón) tras vencer a Grecia en la final, es ya una de las imágenes más icónicas del deporte español en toda su historia; aquello no solo fue el primer Mundial de baloncesto, sino el punto de inflexión de los títulos que estaban por venir a nivel colectivo, sobre todo en los deportes mayoritarios.

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Hasta ese momento, otras selecciones españolas habían alcanzado la cima mundial, de forma mayoritaria las de hockey sobre patines, deporte que más títulos colectivos ha dado a España, con la de fútbol sala a su estela tras las coronas de 2000 y 2004, la masculina de waterpolo -1998 y 2001- y la masculina de balonmano en 2005.

Con las citadas excepciones, los títulos mundiales se resistían para España en los deportes de equipo con mayor número de federados en nuestro país, fútbol y baloncesto, hasta que, bajo la batuta de un Pepu Hernández que puso el BA-LON-CES-TO en el centro del mapa mundi y el liderazgo de un Pau Gasol que se perdió la final por lesión, tocaran el cielo aquella mañana de septiembre y sirivieran como referencia a los títulos que estaban por llegar.

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