Saitama 2006: 20 años del Mundial de BA-LON-CES-TO que impulsó a España hasta la cima de los deportes de equipo
- España ha sumado 14 de sus 36 títulos mundiales de selecciones en las últimas dos décadas
- Especial 20 años del oro de Saitama, este jueves a las 15:55 horas en Teledeporte y RTVE Play
La imagen de los jugadores de la selección española de baloncesto con el hachimaki en la cabeza -cinta tradicional japonesa- tras proclamarse campeones del mundo de baloncesto el 3 de septiembre de 2006 en Saitama (Japón) tras vencer a Grecia en la final, es ya una de las imágenes más icónicas del deporte español en toda su historia; aquello no solo fue el primer Mundial de baloncesto, sino el punto de inflexión de los títulos que estaban por venir a nivel colectivo, sobre todo en los deportes mayoritarios.
Hasta ese momento, otras selecciones españolas habían alcanzado la cima mundial, de forma mayoritaria las de hockey sobre patines, deporte que más títulos colectivos ha dado a España, con la de fútbol sala a su estela tras las coronas de 2000 y 2004, la masculina de waterpolo -1998 y 2001- y la masculina de balonmano en 2005.
Con las citadas excepciones, los títulos mundiales se resistían para España en los deportes de equipo con mayor número de federados en nuestro país, fútbol y baloncesto, hasta que, bajo la batuta de un Pepu Hernández que puso el BA-LON-CES-TO en el centro del mapa mundi y el liderazgo de un Pau Gasol que se perdió la final por lesión, tocaran el cielo aquella mañana de septiembre y sirivieran como referencia a los títulos que estaban por llegar.
El triunfo del colectivo
En la cultura japonesa, el hachimaki representa el coraje, la perseverancia y la concentración ante un gran desafío, algo que los Navarro, Garbajosa, Calderón, Marc Gasol, Rudy, Jiménez, Berni, Mumbrú, Cabezas, Chacho, escenificaron en un podio que 13 años después volvió a repetirse para La Familia en 2019 cuando la selección dirigida por Sergio Scariolo, con Ricky, los hermanos Hernangómez y Llull, entre otros, derrotó a Argentina en la final disputada en Pekín.
Dos décadas después, España ha levantado 14 títulos de campeones del mundo en deportes colectivos, 11 más por parte de un hockey sobre patines que no se baja nunca de la fiesta, los dos del baloncesto masculino, dos Mundiales de waterpolo en ambas categorías y los más sonados de las selecciones de fútbol, el primero en 2010 en Sudáfrica, el de la femenina en 2023 y el más reciente de 2026 por parte del equipo dirigido por Luis de la Fuente en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.
Aquel verano de 2006 comenzó a gestarse el término 'La Familia' para referirse a una selección que ha mantenido el espíritu de trabajo y buena convivencia que ha continuado a lo largo de 20 años en los que ha logrado cuatro títulos de campeones de Europa (2009, 2011, 2015 y 2022), las dos platas olímpicas en Pekín 2008 y Londres 2012 y la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Río 2016.