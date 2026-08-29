Mourinho pide el Balón de Oro para Mbappé: "Ha hecho historia este verano"
- El portugués cree que el premio invidual debe ser para aquel jugador que "echemos de menos cuando se retire"
- En directo: Real Madrid - Málaga, tercera jornada de Liga, este domingo a las 17:00 horas en RTVE.es
El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió que él entiende el Balón de Oro, que premia al mejor jugador de la temporada, como a un futbolista que “echa de menos” cuando se retira y no por los títulos colectivos, a la vez que aseguró que, para él, el merecedor de este premio es su futbolista Kylian Mbappé.
“Es una cosa individualmente muy bonita. Jugadores de nivel Balón de Oro tenemos tres o cuatro nosotros. El Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que, cuando dejan de jugar, echamos de menos por la eternidad. Yo echo de menos a (Diego) Maradona, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, (Zinedine) Zidane...”, señaló en la rueda de prensa ofrecida este sábado, previa al encuentro liguero del domingo frente al Málaga.
“No puedes dar el Balón de Oro a un jugador por que gane la ‘Champions’ o el Mundial. Si quieres premiar estos títulos, premia a los entrenadores. El Balón de Oro la duda es Luis Enrique (Martínez) o Luis de la Fuente. Jugador es otro”, añadió.
Además, recordó, sin nombrarlo directamente, que fue Mbappé quien “hizo historia” este verano al convertirse en el jugador con más goles en la historia de los Mundiales; algo que ha señalado en anteriores rueda de prensa.
“Otra cosa es ser el mejor jugador del mundo, y no tiene que ser del París Saint-Germain o de la selección española. Los mejores ya sabemos quiénes son y dónde están, aquí. Y sabemos quién ha hecho historia este verano -en referencia a que Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales-. Luego, el Balón de Oro tiene política y cuando entra la política no me gusta tanto”, completó.
"Es un feelling positivo que no se filtren las alineaciones"
El porgugués ha exhibido un perfil relajado, respecto a su primera etapa, pero mantiene la importancia de que no se sepan antes del partido sus alineaciones titulares ya que, aunque no lo consideraría “dramático”, siempre que no haya cambios “estructurales”, sí le da "un 'feeling' positivo" de que no hay filtraciones en su equipo.
“Si vamos al partido y hasta una hora y media antes el adversario no sabe nuestro equipo, yo lo prefiero. Pero si hoy sale nuestro equipo, para mí no es dramático. Lo que me preocupa es cuando haces muchos cambios estructurales, si haces un cambio a tres centrales, si juegas con Espí y Mbappé juntos… si hacemos algo que está un poco fuera de lo que el míster pueda pensar. Ahí sí, pero la diferencia entre que juegue Cucurella o Carreras no es dramático para mí. Si el equipo no sale es un 'feeling' positivo porque significa que los jugadores no han hablado, los médicos han cerrado la boca…”, dijo este sábado en rueda de prensa.
Estamos bien. Hay jugadores que han tenido pretemporadas diferentes, pero tenemos una plantilla fuerte y con soluciones para poder compensar estos pequeños problemas. Un ejemplo, pero no me preguntes más porque no voy a decirlo... Mañana Cucurella empieza y Álvaro que ha jugado, y bien, contra el Espanyol y la Real Sociedad se queda en el banquillo”, finalizó.