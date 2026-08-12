Pep Chavarría ficha por el Chelsea FC hasta 2031

El lateral izquierdo español Pep Chavarría, jugador del Rayo Vallecano hasta ahora, con el que ha estado las últimas cuatro temporadas, ha fichado por el Chelsea de Xabi Alonso hasta 2031, según ha informado el club londinense este miércoles.

Chavarría, de 28 años, llega a Stamford Bridge para reforzar el lateral izquierdo después de la salida de Marc Cucurella al Real Madrid, convirtiéndose en una de las apuestas del conjunto inglés para la próxima temporada.

El Chelsea ha pagado alrededor de 20 millones de euros

"Estoy muy emocionado por empezar. Esto es un sueño para mí, ya que el Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo. Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a alcanzar el éxito. Hay mucha gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí y tengo que dar las gracias a mi familia. Siempre me han apoyado y hoy solo es posible gracias a ellos", ha expresado el jugador español.

Chavarria, por el que el Chelsea ha pagado una cantidad que ronda los 20 millones de euros y que tenía contrato con el Rayo hasta 2030, comenzó su carrera en el UE Figueres, equipo de su ciudad natal, hasta que en el verano de 2018 fichó por el UE Olot, club de Tercera División de la liga española.

En 2020 se marchó al Real Zaragoza, en Segunda, y su buen rendimiento le valió el traspaso en 2022 al Rayo Vallecano, en el que ha estado las últimas cuatro temporadas y del que se marcha tras disputar 105 partidos en Primera y jugar una final de la Liga Conferencia.

La salida del lateral izquierdo se lleva fraguando varias semanas puesto que desde que el Chelsea mostró interés en ficharlo, el jugador se lo comunicó a su club y mostró su expreso deseo de salir para impulsar su carrera profesional.