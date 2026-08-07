Iyana Martín, en busca de resarcirse de la baja en el Eurobasket en su primera gran cita mundialista con España

El presente y futuro del baloncesto español tiene varios nombres, pero el de Iyana Martín brilla especialmente. Líder de las selecciones inferiores que han logrado platas mundiales y oros europeos, la base-escolta crece con cada año que pasa y este año busca lo que la salud le negó, tener su primer gran baile con la selección española. Logró una gran plata europea el año pasado, pero la ovetense no disputó ninguno de los partidos de eliminación por una lesión abdominal.

Una colitis infecciosa aparta a Iyana Martín del Eurobasket pero no del recuerdo de sus compañeras: "Esto va por ti"

Renuncia a la WNBA para recuperarse y jugar al 100% el Mundial

Una progresión que sigue su curso natural, con una meritoria elección en el número 7 del draft de la WNBA por los Portland Fire. Sin embargo, al revés que Awa Fam, Alicia Flórez, Raquel Carrera o María Conde, ha decidido retrasar su temporada rookie tras escuchar a su cuerpo. Iyana tenía claro que necesitaba descansar, recargar pilas y llegar al Mundial al 100%, y eso ha reconocido ante RTVE.

Quien no ha descansado es la otra gran esperanza nacional, Awa Fam. La número 3 en el mismo Draft que Iyana, es también una de sus mejores amigas tras crecer juntas cada verano con las categorías inferiores de España. La ovetense siente ''un orgullo máximo por ella, lo valiente que está siendo y demuestra al mundo el nivel que hay en España''.

Con la mente despejada, Martín llega a la concentración para preparar la cita mundialista con energía y confianza de hacer un buen papel. Además de reconocer el buen rollo del grupo de jugadoras que ya está entrenando a falta de las jugadoras que están disputando la WNBA, la joven jugadora española piensa ya en los equipos que tendrá enfrente, quitando peso al hecho de llegar a enfrentarse con Estados Unidos de quienes valoran ''el boom mediático que tienen'' pero contra las que piensa que ''pueden competir hasta el final''.

Alemania, el principal escollo del grupo, que además disputa como local el torneo, se une a la correosa Japón y Mali como los primeros rivales de un grupo bastante fuerte. Martín es consciente que ''igual que ellas pueden competir contra cualquiera, cualquiera puede competir contra ellas''.