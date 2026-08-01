Javier Tebas pide la dimisión de Gianni Infantino y carga contra la FIFA

"Infantino no debe continuar", así empieza el comunicado que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha publicado a través de sus redes sociales. En el texto considera que la retirada de la propuesta para privatizar las competiciones "es una buena noticia", pero sostiene que el verdadero problema es el modelo de gobernanza de la FIFA y reclama un cambio de liderazgo.

“INFANTINO NO DEBE CONTINUAR.

Que la FIFA haya retirado su propuesta de privatizar sus competiciones es una buena noticia. Pero sería un grave error pensar que con ello se ha resuelto el problema de gobernanza.



Las confederaciones,asociaciones, Ligas ,jugadores... no deberían… pic.twitter.com/pjeHYTTPnd“ — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 1, 2026

Tebas reclama la dimisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al considerar que el organismo atraviesa una profunda crisis de gobernanza que va mucho más allá de la reciente retirada de la propuesta para privatizar sus competiciones.

El dirigente español sostiene que las distintas partes que forman el fútbol internacional no deberían dar el asunto por cerrado. "Las confederaciones, asociaciones, Ligas, jugadores... no deberían conformarse con esta retirada. La cuestión es mucho más profunda", afirma.