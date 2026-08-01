Javier Tebas pide la dimisión de Gianni Infantino y carga contra la FIFA
- Lo ha hecho a través de un comunicado en redes sociales que empieza con un: "Infantino no debe continuar"
- Insiste en que la retirada de la propuesta de privatización no basta para cerrar el debate sobre el gobierno del fútbol mundial
"Infantino no debe continuar", así empieza el comunicado que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha publicado a través de sus redes sociales. En el texto considera que la retirada de la propuesta para privatizar las competiciones "es una buena noticia", pero sostiene que el verdadero problema es el modelo de gobernanza de la FIFA y reclama un cambio de liderazgo.
“INFANTINO NO DEBE CONTINUAR.— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 1, 2026
Que la FIFA haya retirado su propuesta de privatizar sus competiciones es una buena noticia. Pero sería un grave error pensar que con ello se ha resuelto el problema de gobernanza.
Las confederaciones,asociaciones, Ligas ,jugadores... no deberían… pic.twitter.com/pjeHYTTPnd“
Tebas reclama la dimisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al considerar que el organismo atraviesa una profunda crisis de gobernanza que va mucho más allá de la reciente retirada de la propuesta para privatizar sus competiciones.
El dirigente español sostiene que las distintas partes que forman el fútbol internacional no deberían dar el asunto por cerrado. "Las confederaciones, asociaciones, Ligas, jugadores... no deberían conformarse con esta retirada. La cuestión es mucho más profunda", afirma.
Plantea un relevo inmediato
A continuación, Tebas enumera una serie de episodios que, a su juicio, reflejan los problemas estructurales de la organización. Entre ellos cita "la retirada de la tarjeta roja tras una intervención política", la investigación abierta en el Congreso de Estados Unidos que, según indica, ha solicitado la comparecencia de Gianni Infantino "por gravísimas conductas", la retirada de acusaciones en históricos casos de corrupción de la FIFA, "los precios escandalosos de las entradas del Mundial" y las decisiones sobre el calendario internacional y las nuevas competiciones, que, asegura, se han adoptado "sin un verdadero proceso de diálogo y acuerdo con las partes implicadas".
Para el presidente de LaLiga, el origen del conflicto no reside en una única decisión concreta, sino en el funcionamiento del máximo organismo del fútbol mundial. "El problema nunca fue una única propuesta. El problema es un modelo de gobernanza que concentra el poder, reduce los contrapesos y margina a quienes se ven directamente afectados por sus decisiones", sostiene en el comunicado.
Por ello, Tebas considera que ha llegado el momento de un relevo al frente de la FIFA. "Gianni Infantino no debe continuar al frente de la FIFA", afirma de manera rotunda, antes de defender la necesidad de "un nuevo liderazgo que modernice su gobernanza, recupere la credibilidad institucional y construya las decisiones de futuro acordándolas con los actores implicados, evaluando previamente su impacto deportivo, económico y social, en lugar de imponerlas de forma unilateral".
El comunicado concluye insistiendo en que la retirada de la propuesta de privatización no basta para cerrar el debate sobre el gobierno del fútbol mundial. "Retirar una propuesta no borra todo lo ocurrido. Es solo la punta del iceberg", concluye Tebas.