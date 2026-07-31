Los jugadores del Rayo se pronuncian por primera vez tras el cierre del estadio: “Esto se podría haber evitado”

La crisis en torno al Estadio de Vallecas sigue sumando capítulos.

Esta vez ha sido la propia plantilla del Rayo Vallecano la que ha alzado la voz para lamentar el enfrentamiento entre el club y la Comunidad de Madrid y reclamar una solución que permita al equipo seguir jugando en su estadio. A través de un comunicado conjunto emitido por el capitán Óscar Valentín en redes sociales, los futbolistas han expresado su "deseo y voluntad" de continuar disputando sus partidos en Vallecas, junto a una afición que consideran "fundamental" para defender la camiseta franjirroja.

El vestuario también ha mostrado su preocupación por la incertidumbre que rodea al inicio de la temporada, con el equipo sin estadio confirmado para sus primeros compromisos como local tras la suspensión cautelar de la concesión del recinto por parte del Gobierno regional.

Además de pedir "estabilidad y tranquilidad" para centrarse en la competición, los jugadores han reclamado que cualquier decisión se adopte pensando "únicamente en el bien del Rayo Vallecano y de toda su gente".

La plantilla señala al club y a la Comunidad de Madrid En el comunicado, los futbolistas sostienen que la situación actual "se podía haber evitado" y reprochan tanto al Rayo Vallecano como a la Comunidad de Madrid no haber atendido durante años las denuncias de la afición sobre el deterioro del estadio. Según recuerdan, los seguidores venían alertando desde hace tiempo del estado de las instalaciones mediante vídeos, imágenes y numerosos testimonios, sin que esas advertencias recibieran la respuesta necesaria. Los jugadores describen un estadio "en decadencia", con instalaciones "obsoletas" y un mantenimiento "claramente insuficiente". Unas carencias que, a su juicio, han desembocado en un escenario que "nunca debió producirse". Asimismo, lamentan que esta situación perjudique directamente a los miles de aficionados que llenan Vallecas cada quince días y que, subrayan, merecen disfrutar de los partidos "con todas las garantías de seguridad".