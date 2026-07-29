La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo Vallecano por impedir el acceso al estadio
- El gobierno regional asegura que se negó el acceso a los operarios que debían iniciar las obras urgentes
- Mariano de Paco advierte que cada partido sin jugar será responsabilidad de la directiva vallecana
La Comunidad de Madrid presentó este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Rayo Vallecano por impedir el acceso al Estadio de Vallecas al personal que debía iniciar hoy las obras urgentes de mantenimiento.
Así lo comunicaron fuentes del Gobierno regional, que aseguran que el vicepresidente y el jefe de los Servicios Jurídicos del club se negaron a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Ejecutivo.
Estos operarios son los encargados de ejercer las funciones de inspección, comprobación y ejecución derivadas de la suspensión cautelar de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, anunciada este martes tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones.
Las obras no pueden comenzar
"La Comunidad de Madrid se ha personado en el estadio de Vallecas a las 9 horas de este miércoles con técnicos de jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación. Ante la negativa, los técnicos han empezado a trabajar en el edificio adyacente al estadio que se encuentra cedido a Federaciones deportivas", señalaron desde el Gobierno.
El personal de jardinería, sin embargo, permaneció fuera del estadio a la espera de poder entrar a hacerse cargo del césped.
Nueva "maniobra dilatoria"
"Es el modus operandi del Club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del Estadio", manifestó al respecto el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco.
De Paco tildó esta actitud de "maniobra dilatoria", puesto que, según señaló, el Rayo ha presentado un escrito ante la Administración regional solicitando documentación presente en el expediente ya remitido al club por medios electrónicos.
"A partir de ahora, cada día que el equipo no pueda jugar en su estadio será responsabilidad de la directiva del club", advirtió el consejero.
Tras la extinción de la actual concesión, deberá formalizarse un nuevo contrato para la gestión y explotación del estadio, en el que la Comunidad trabaja ya. Según De Paco, incluirá mayores exigencias para evitar que vuelva a producirse una situación similar.