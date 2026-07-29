La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo Vallecano por impedir el acceso al estadio

La Comunidad de Madrid presentó este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Rayo Vallecano por impedir el acceso al Estadio de Vallecas al personal que debía iniciar hoy las obras urgentes de mantenimiento.

Así lo comunicaron fuentes del Gobierno regional, que aseguran que el vicepresidente y el jefe de los Servicios Jurídicos del club se negaron a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Ejecutivo.

Estos operarios son los encargados de ejercer las funciones de inspección, comprobación y ejecución derivadas de la suspensión cautelar de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, anunciada este martes tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones.

Las obras no pueden comenzar "La Comunidad de Madrid se ha personado en el estadio de Vallecas a las 9 horas de este miércoles con técnicos de jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación. Ante la negativa, los técnicos han empezado a trabajar en el edificio adyacente al estadio que se encuentra cedido a Federaciones deportivas", señalaron desde el Gobierno. La Comunidad de Madrid suspende la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo por deficiencias de seguridad RTVE.es/EFE El personal de jardinería, sin embargo, permaneció fuera del estadio a la espera de poder entrar a hacerse cargo del césped.