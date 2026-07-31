Bouzas, Quevedo, Bassols y Sorribes representarán a España en la Billie Jean King Cup

Jéssica Bouzas, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols y Sara Sorribes defenderán a España en las finales de la Copa Billie Jean King, que se celebrarán en la ciudad china de Shenzhen del 22 al 27 de septiembre, según refleja la lista ofrecida este viernes por la capitana de la selección, Carla Suárez.

España, que incorporará una quinta jugadora a su convocatoria más adelante, se medirá a Kazajistán en la eliminatoria de cuartos de final que se jugará el miércoles 23 de septiembre. El encuentro será a partir de las 11.00 horas (17.00 hora local), según ha informado la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Grandes novedades Las grandes novedades de la lista son la citación de Marina Bassols, que vuelve a representar a España tras dos años de ausencia desde las finales de 2024 en Málaga, y el regreso de Jéssica Bouzas, que no estuvo en la fase de clasificación de abril pasado en Eslovenia. Las que sí repiten son Kaitlin Quevedo, que debutó en la fase de clasificación y acaba de meterse en el top cien mundial, y Sara Sorribes, clave en el dobles y a quien Carla Suárez considera una "segunda capitana". En relación al último llamamiento, y a la espera de conocer quién será la quinta integrante del equipo, se quedan fuera de la convocatoria Paula Badosa, Cristina Bucșa, Leyre Romero y Guiomar Maristany. "Hay jugadoras con experiencia y otras jóvenes que están consiguiendo, cada vez más, esa unión que hará que el éxito llegue más pronto que tarde", ha explicado Suárez. Carla Suárez, a TVE sobre la BJK Cup: "Estamos formando una familia, las jugadoras se ven cerca de la victoria" Óscar López Canencia

España, a por todas España competirá al "cien por cien": "Son unas finales y podemos ser campeonas del mundo. Ese es el objetivo que tenemos en mente", ha asegurado la seleccionadora. Respecto al rival de España, a quien considera uno de los contrincantes más complicados, Suárez ha destacado que Kazajistán cuenta con Elena Rybakina, número dos del mundo, que lidera un equipo en el que estará acompañada por Yulia Putintseva, Sonja Zhiyenbayeva, Zhibek Kulambayeva y Anna Danilina. "Si quieres ganar, vas a tener que ganar a las mejores y para eso nos vamos a preparar. Las chicas son conscientes de la dificultad y del reto que tienen por delante, pero confían plenamente en poder sacar esa eliminatoria adelante y ojalá optar por el título", ha declarado la entrenadora española. Quevedo y el dobles liquidan a Eslovenia para meter a España en la Final a 8 de la Billie Jean King Cup