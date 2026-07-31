Bouzas, Quevedo, Bassols y Sorribes representarán a España en la Billie Jean King Cup
- La Copa Billie Jean King se celebrará entre el 22 y 27 de septiembre en la ciudad china de Shenzhen
- Ante la falta de saber la quinta jugadora, se quedan fuera Paula Badosa, Cristina Bucșa, Leyre Romero y Guiomar Maristany
Jéssica Bouzas, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols y Sara Sorribes defenderán a España en las finales de la Copa Billie Jean King, que se celebrarán en la ciudad china de Shenzhen del 22 al 27 de septiembre, según refleja la lista ofrecida este viernes por la capitana de la selección, Carla Suárez.
España, que incorporará una quinta jugadora a su convocatoria más adelante, se medirá a Kazajistán en la eliminatoria de cuartos de final que se jugará el miércoles 23 de septiembre. El encuentro será a partir de las 11.00 horas (17.00 hora local), según ha informado la Real Federación Española de Tenis (RFET).
Grandes novedades
Las grandes novedades de la lista son la citación de Marina Bassols, que vuelve a representar a España tras dos años de ausencia desde las finales de 2024 en Málaga, y el regreso de Jéssica Bouzas, que no estuvo en la fase de clasificación de abril pasado en Eslovenia.
Las que sí repiten son Kaitlin Quevedo, que debutó en la fase de clasificación y acaba de meterse en el top cien mundial, y Sara Sorribes, clave en el dobles y a quien Carla Suárez considera una "segunda capitana".
En relación al último llamamiento, y a la espera de conocer quién será la quinta integrante del equipo, se quedan fuera de la convocatoria Paula Badosa, Cristina Bucșa, Leyre Romero y Guiomar Maristany. "Hay jugadoras con experiencia y otras jóvenes que están consiguiendo, cada vez más, esa unión que hará que el éxito llegue más pronto que tarde", ha explicado Suárez.
España, a por todas
España competirá al "cien por cien": "Son unas finales y podemos ser campeonas del mundo. Ese es el objetivo que tenemos en mente", ha asegurado la seleccionadora. Respecto al rival de España, a quien considera uno de los contrincantes más complicados, Suárez ha destacado que Kazajistán cuenta con Elena Rybakina, número dos del mundo, que lidera un equipo en el que estará acompañada por Yulia Putintseva, Sonja Zhiyenbayeva, Zhibek Kulambayeva y Anna Danilina.
"Si quieres ganar, vas a tener que ganar a las mejores y para eso nos vamos a preparar. Las chicas son conscientes de la dificultad y del reto que tienen por delante, pero confían plenamente en poder sacar esa eliminatoria adelante y ojalá optar por el título", ha declarado la entrenadora española.
El resto de tenistas, dentro del top veinte mundial
En cuanto al resto de competidoras, la tenista china Zheng Qinwen, campeona olímpica, la checa Linda Noskova y la ucraniana Elena Rybakina, campeonas de Grand Slam; y la checa Karolina Muchova, la italiana Jasmine Paolini y la kazaja Elina Svitolina, estrellas del top veinte mundial, encabezan la lista que competirán por sus países en septiembre en Shenzhen.
Por su parte, Conchita Martínez, cinco veces campeona de la Billie Jean King Cup y ganadora de 33 títulos individuales, incluido Wimbledon en 1994, también ha sido confirmada como directora del torneo de las Finales de la Billie Jean King Cup de 2026, retomando un papel que ha desempeñado desde las Finales de 2023.