España lucha este sábado en Eslovenia por una plaza en la Final a 8 de la Billie Jean King Cup

Este sábado, el dobles formado por Sara Sorribes y Aliona Bolsova abrirá la jornada frente a Kaja Juvan y Nika Radišić, con el objetivo de acercar a España a la fase final de la Billie Jean King Cup, que se disputará en Shenzhen (China) el próximo septiembre. En el caso de Sara Sorribes, medallista olímpica en París 2024 en dobles formando pareja con Cristina Bucsa, lo hará tras la pausa que hizo en su carrera por problemas mentales y físicos.

En cuanto a los individuales programados para el sábado, está por confirmar la participación de la eslovena Tamara Zidanšek, que se retiró por lesión en su partido ante Kaitlin Quevedo que disputará el cuarto partido de la eliminatoria y, en caso de que se llegue a un quinto encuentro decisivo, la seleccionadora Carla Suárez deberá decidir si apuesta de nuevo por Leyre Romero, que ayer perdió ante Veronika Erjavec o da entrada a otra jugadora.

Ante la ausencia de Cristina Bucsa, Jessica Bouzas y Paula Badosa, las tres mejores jugadoras españolas del ranking WTA, Sara Sorribes, Guiomar Maristany, Aliona Bolsova, Leyre Romero y Kaitlin Quevedo, ninguna de ellas en el 'Top 100', son las convocadas por la capitana Carla Suárez y las que tendrán la misión de guiar a España en la localidad eslovena de Portoroz hacia una fase final de la Billie Jean King Cup en la que está desde 2021.

La eliminatoria llega con empate a 1-1 después de la derrota de Leyre Romero ante Veronika Erjavec en el segundo partido del día (6-4 y 6-3) y la victoria de Kaitlin Quevedo. Por lo que está todo por decidir en la jornada de este sábado, en la que quién gane dos partidos obtendrá el billete para la fase final de septiembre en China.

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