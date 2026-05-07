Carla Suárez, a TVE sobre la BJK Cup: "Estamos formando una familia, las jugadoras se ven cerca de la victoria"

La capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup, Carla Suárez, estuvo presente en el pasado Mutua Madrid Open para seguir de cerca las evoluciones de sus tenistas. En septiembre la 'Armada' afronta sus quintas finales a ocho consecutivas, lo que supone un hito en este nuevo formato. El siguiente paso está "más cerca", según afirma la capitana a TVE.

"Cada vez se ven con una complicidad mayor, más unidas entre ellas. Estamos intentando formar una familia que yo creo que eso también es la clave del éxito. Y ellas, sobre todo, tienen ese objetivo en mente y creo que también se ven más cerquita", responde Suárez.

Dentro de esa familia sigue habiendo sitio para Paula Badosa, que sigue con su particular calvario por culpa de las lesiones, que le impiden tener continuidad en el circuito. La actual 102 del mundo, que llegó a ser la segunda jugadora mundial, cayó en primera ronda del Madrid Open, donde Suárez fue testigo.

"Siempre la tengo presente. El año pasado la tuvimos muy presente, la esperamos hasta el último momento. Para nosotras es una jugadora importante. Obviamente, el equipo considero que es más fuerte con ella, pero sí que es verdad que también está pasando por un proceso complicado, donde ella tiene que hacer un trabajo personal grande", dice la capitana del equipo.

La canaria era apenas una niña cuando España ganó la última final de la entonces llamada Copa Federación, en 1998, con el antiguo formato. Ahora es diferente: "Es un campeonato especial. Al final no deja de ser el Mundial por países. Una competición por equipos".

"Las jugadoras no están acostumbradas. Normalmente viajas con una, dos o tres personas. Aquí hay un staff más amplio. Son 15 o 20 personas que te están animando, que te están apoyando. La energía siempre suele ser un poquito superior, es una competición que las jugadoras disfrutan mucho", añade.

Después de dos años seguidos en España (Sevilla y Málaga), el año pasado se estrenó la ciudad china de Shenzhen como sede de las finales y en septiembre repite. "Es una ciudad donde estuvimos muy a gusto, las instalaciones están muy bien. La pista central es bonita. Partimos con esa ventaja de ya saber lo que nos espera allí", asegura Suárez.

En cuanto a los posibles rivales, a la espera de conocer el cruce de cuartos de final y el posible camino en el cuadro, la capitana concluye: "China, siendo anfitriona y con el público a favor, se puede volver peligrosa. Italia ha ganado las últimas dos ediciones. Y hay equipos que tienen jugadoras dentro de las cinco o diez primeras".