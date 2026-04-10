Kaitlin Quevedo da el primer punto a España ante Eslovenia tras la retirada por lesión de Tamara Zidansek

España suma el primer punto ante Eslovenia en la eliminatoria de la Billie Jean King Cup tras la retirada de la tenista local Tamara Zidansek por una lesión en el comienzo del tercer set, cuando el partido transcurría 4-6 y 6-2 ante la española Kaitlin Quevedo. Está en juego un billete para la fase final del mes de septiembre, que se disputará en China.

A partir de las 16:00 horas, Leyre Romero se enfrentará Veronika Erjavec, quien cuenta con dos victorias en el balance entre ambas. Para las dos españolas será su debut en este torneo.

Quevedo, de 20 años, comenzó el partido ante la eslovena con un primer juego de más de diez minutos, preludio de la dificultad que iba a suponer el enfrentamiento de la ronda previa de la competición.

La número 127 del mundo acabó perdiendo la primera manga por 6-4, pero logró reponerse con solvencia en la segunda, una vez superados los nervios iniciales. El partido acabó en el tercer set a favor de la española, tras la fea torcedura de tobillo que sufrió su rival eslovena cuando intentó deslizar sobre la arcilla para llegar a una bola.

El sábado, la pareja de dobles, formada por la medallista olímpica Sara Sorribes y Aliona Bolsova, abrirá la jornada contra Kaja Juvan y Nika Radisic.

Si fuera necesario, en caso de que la eliminatoria no esté ya decidida, Quevedo se enfrentaría a Erjavec en el cuarto partido y Romero a Zidansek en el quinto.