Noskova se repone tras un catastrófico segundo set para ganar a Muchova y levantar su primer Wimbledon

Linda Noskova ha ganado a Karolina Muchova (2-6, 7-5, 3-6) en la final de Wimbledon y levanta su primer grande en Londres. En un duelo íntegramente checo, la número 9 del mundo pudo cerrar el partido de forma rápida en dos mangas, pero los nervios de Noskova y el coraje de Muchova hicieron que el partido virase del 2-6, 2-5 y tres bolas de partido a favor de Noskova al 2-6, 7-5.

Sin embargo, lejos de hundirse en los pensamientos de la oportunidad que acababa de perder buena parte de sus opciones de ganar su primer Grand Slam, se volvió a poner el mono de trabajo para demostrar que esta final no se le podía escapar. Noskova comenzó nuevamente como un ciclón poniendo el 3-0 en el marcador y esta vez, no le tembló el pulso para cerrar el partido con un 6-3 en el tercer parcial.

Noskova empieza golpeando En la Pista Central del All England Lawn Tennis Club, ambas jugadoras empezaron sólidas al saque, pero en el cuarto juego asestó Noskova un golpe sobre la mesa logrando un 'break' que allanó su camino. De hecho, se puso 0-40 en el octavo juego y provocó que su adversaria apretase. Pese a un par de 'aces', Muchova al final encajó el punto de set tras una floja subida a la red, que su compatriota aprovechó mediante un gran globo. Esa nueva rotura facilitó la tarea para Noskova, como se notó al inicio del segundo set, pues superó un leve arreón de su contrincante.

Noskova se hunde con todo para ganar No en vano, Muchova desperdició un 15-40 en el tercer juego y, para mayor inri, en el sexto recibió un 'break' que parecía la sentencia. De inmediato y con su servicio en blanco consolidó Noskova esa ventaja, lo cual puso en franquía su triunfo mientras su compatriota no fluía nada. Sin embargo, Muchova resistió de lo lindo en el octavo juego, salvó tres bolas de partido y le pasó el 'marrón' a una Noskova nerviosa en su posterior turno de servicio. Se le hizo eterno el noveno juego, donde alternó varios fallos en primeros saques con 'aces' de puro talento. Incluso hizo Noskova una doble falta cuando tenía a favor su cuarta bola para ganar el partido y cedió el 'break' a la séptima oportunidad de una Muchova que había sobrevivido de milagro. Al juego siguiente, la de Olomouc sacó también con nervios y afrontó otra situación extrema. Yendo arriba en el marcador de ese juego, la de Vsetín tuvo con 30-40 su quinta bola de título, también neutralizada por una Muchova que luego usó 'drives' liftados y cruzados para situar el 5-5 en este segundo set de locura. Rizando el rizo, Noskova continuó mal y perdió otro servicio, tapándose su cabeza con la toalla en el parón previó al duodécimo juego. Muchova confirmó su resurrección con el 5-7 y envió esta reñida final al tercer y definitivo set, cuyo juego inicial supuso un golpe de timón.