Alicia Flórez y María Conde, novedades en la lista para preparar el Mundial de Berlín de baloncesto

Alicia Flórez, María Conde y la debutante Marta García son las novedades en la lista de Miguel Méndez para la selección femenina de baloncesto para preparar el Mundial de Berlín, que se disputará del 4 al 13 de septiembre, con una base formada por las subcampeonas de Europa el pasado verano y las que disputaron el Premundial de Puerto Rico.

La convocatoria revelada este viernes está formada por 21 jugadoras, de las cuales sólo 12 serán elegidas para el Mundial; y en ella destacan figuras con experiencia en 'La Familia' como María Conde, Maite Cazorla o Megan Gustafson, tres piezas clave que se perdieron el pasado Eurobasket por lesión, aunque sí estuvieron en el Premundial de Puerto Rico, donde España consiguió el billete para Berlín.

De las mencionadas, Conde, Flórez, Cazorla, Gustafson y también Raquel Carrera militan en la WNBA, la liga estadounidense. Destaca, además, la presencia de Alba Torrens, que a sus 36 años vuelve a liderar el equipo. La veterana alero del Mallorca no había vuelto a ser incluida en una convocatoria desde el pasado Eurobasket.

España, que volverá a una Copa del Mundo ocho años después de su última participación, debutará en Alemania el próximo 4 de septiembre ante la selección anfitriona en el Grupo A, completado con Japón y Mali. Antes, del 21 al 23 de agosto tienen previsto la disputa en Tenerife de un torneo preparatorio en el que se medirán a Nigeria y Bélgica.

Las elegidas son: Txell Alarcón, María Araújo, Aina Ayuso, Elena Buenavida, Raquel Carrera, Maite Cazorla, María Conde, Irati Etxarri, Awa Fam, Alicia Flórez, Marta García, Paula Ginzo, Carolina Guerrero, Megan Gustafson, Nerea Hermosa, Iyana Martín, Mariona Ortiz, Lola Pendande, Helena Pueyo, Alba Torrens, Andrea Vilaró.