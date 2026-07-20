Muere Kevin Keegan, gran leyenda del fútbol inglés de finales de los años 70

El exfutbolista y exentrenador inglés Kevin Keegan, doble ganador del Balón de Oro, ha fallecido a los 75 años a causa de un cáncer, según ha anunciado este lunes su familia.

"Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75 años", han escrito sus allegados en un comunicado en el que explican que había estado "luchando" contra el cáncer que se le había diagnosticado a principios de este mismo año y que estuvo rodeado de su mujer y sus hijas en sus últimos instantes.

"Kevin, un doble ganador del Balón de Oro, fue un esposo, padre y abuelo muy querido", ha añadido la familia, que ha expresado su agradecimiento al "increíble" equipo médico que lo atendió.