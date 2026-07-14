Ander Herrera regresa al Real Zaragoza 15 años después

El Real Zaragoza ha hecho oficial la llegada de Ander Herrera, de 36 años, quien regresa al club donde debutó profesionalmente 15 años después. Herrera se unió a la cantera maña a los 11 años y en 2009 debutó con el primer equipo, siendo clave en el ascenso a primera división esa misma temporada.

En verano de 2011, firmó por el Athletic Club, donde se convirtió en un jugador clave del conjunto rojiblanco a las órdenes de Marcelo Bielsa y, en su primer año en San Mamés, el equipo jugó las finales de Europa League y de Copa del Rey. De cara a la temporada 2014-2015, el Manchester United desembolsó 36 millones de euros para hacerse con sus servicios; defendió la camiseta de los Red Devils en 189 ocasiones, anotando 20 goles, repartiendo 27 asistencias y levantando tres títulos (una FA Cup, una Carabao Cup y una UEFA Europa League).

El PSG fue el siguiente capítulo en su carrera; allí permaneció tres temporadas y disputó 95 partidos, en los que marcó seis goles y repartió seis asistencias, además de engrosar su palmarés con numerosos títulos: dos Ligas, dos Copas, dos Supercopas de Francia y una Copa de la Liga.

Después de su estancia en París, regresó al Athletic Club para una segunda etapa, donde logró conquistar uno de los trofeos más significativos para el equipo vasco: la Copa del Rey de 2024, un título que se les había escapado durante 40 años.

Finalmente, pudo disfrutar un año y medio en Argentina, en las filas de Boca Juniors. Esta experiencia le permitió jugar la Copa Libertadores o el Mundial de Clubes.

15 temporadas después y con una carrera de 500 partidos como profesional a sus espaldas, Ander vuelve a casa con el objetivo de regresar al club de su vida al fútbol profesional. "Desde el club nos mostramos tremendamente ilusionados con una incorporación de gran nivel de cara a esta temporada en Primera Federación", ha concluido la entidad blanquilla.