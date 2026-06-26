Rafa Jódar debutará contra Felix Gil en Wimbledon con un posible duelo contra Jannik Sinner en octavos
- El madrileño jugará su primer Grand Slam londinense después de recuperarse a tiempo de molestias musculares
- Serena Williams se estrenará con la australiana Maya Joint; Paula Badosa, contra la estadounidense Emma Navarro
El tenista español Rafa Jódar ya conoce su rival en el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada y el primero para él en categoría absoluta. El madrileño llega a tiempo después de superar unas molestias abdominales y debutará contra el británico Felix Gil, con un posible duelo frente al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, en octavos.
El rival de Jódar accede con una invitación y ocupa el ranking 220 de la ATP, por el 23º del español, una de las revelaciones de la temporada en el circuito profesional. El esperado partido contra Sinner sería la revancha del pasado encuentro de cuartos de final del Mutua Madrid Open, que cayó del lado del italiano.
Jódar, de 19 años de edad, se enfrentaría contra el vencedor del encuentro entre el canadiense Denis Shapovalov y el español Pablo Carreño, que busca su primera victoria en Wimbledon tras perder los siete partidos que ha disputado.
En cuanto a los demás representantes españoles, Alejandro Davidovich Fokina, que se encuentra disputando el Mallorca Open, jugará frente al argentino Juan Martin Cerúndolo, mientras que Roberto Bautista, que se despide de Wimbledon al retirarse a final de temporada, tendrá un duro enfrentamiento ante el brasileño Joao Fonseca, número 27 del mundo.
Por su parte, Jaume Munar quedó emparejado con el argentino Francisco Cerúndolo, reciente campeón de Queens, Martín Landaluce con el surconeano Soonwoo Kwon, que llega procedente de la previa, y Dani Mérida con el argentino Ugo Carabelli.
Posible Serena - Swiatek en tercera ronda
En el cuadro femenino, la gran favorita Arina Sabalenka, número 1 del ránking WTA, debutará con la serbia Teodora Kostovic, mientras que Serena Williams, ganadora en siete ocasiones y que volverá a disputar un partido en el All England Lawn Tennis & Croquet Club cuatro años después, se enfrentará a la australiana Maya Joint.
La estadounidense, de 44 años, podría cruzarse con la polaca Iga Swiatek, en tercera ronda; nada menos que contra la defensora del título. Serena disputa también el cuadro de dobles con su hermana Venus.
En cuanto a las españolas, Paula Badosa empezará su andadura con la estadounidense Emma Navarro y Jessica Bouzas con la austriaca Anastasiya Potatova. Por su parte, Sara Sorribes se enfrentará con la andorrana Victoria Jiménez y Oksana Selekhmeteva con la austriaca Sinja Kraus.