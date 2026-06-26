Rafa Jódar debutará contra Felix Gil en Wimbledon con un posible duelo contra Jannik Sinner en octavos

El tenista español Rafa Jódar ya conoce su rival en el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada y el primero para él en categoría absoluta. El madrileño llega a tiempo después de superar unas molestias abdominales y debutará contra el británico Felix Gil, con un posible duelo frente al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, en octavos.

El rival de Jódar accede con una invitación y ocupa el ranking 220 de la ATP, por el 23º del español, una de las revelaciones de la temporada en el circuito profesional. El esperado partido contra Sinner sería la revancha del pasado encuentro de cuartos de final del Mutua Madrid Open, que cayó del lado del italiano.

Jódar, de 19 años de edad, se enfrentaría contra el vencedor del encuentro entre el canadiense Denis Shapovalov y el español Pablo Carreño, que busca su primera victoria en Wimbledon tras perder los siete partidos que ha disputado.

En cuanto a los demás representantes españoles, Alejandro Davidovich Fokina, que se encuentra disputando el Mallorca Open, jugará frente al argentino Juan Martin Cerúndolo, mientras que Roberto Bautista, que se despide de Wimbledon al retirarse a final de temporada, tendrá un duro enfrentamiento ante el brasileño Joao Fonseca, número 27 del mundo.

Por su parte, Jaume Munar quedó emparejado con el argentino Francisco Cerúndolo, reciente campeón de Queens, Martín Landaluce con el surconeano Soonwoo Kwon, que llega procedente de la previa, y Dani Mérida con el argentino Ugo Carabelli.