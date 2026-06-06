Andreeva conquista en Roland Garros su primer grande

La rusa Mirra Andreeva, de 19 años, ha conquistado en Roland Garros su primer título de Grand Slam, al imponerse a la polaca Maja Chwalinska, procedente de la fase previa, 6-3 y 6-2 en 1 hora y 22 minutos.

La tenista de Siberia, entrenada por la española Conchita Martínez, se convierte en la primera rusa en levantar la copa desde Maria Sharapova en 2014 y en la ganadora más joven desde el tercer título conquistado por Monica Seles en 1992.

Actualmente número 8 del mundo, que rozará el top-5 tras su triunfo en París, Andreeva se consagra en una temporada en la que está siendo la tenista más sólida, la que ha sumado más victorias, 36, la que más ha tenido en tierra batida, 23, con solo tres derrotas.

Su potente golpe de derecha ha acabado con el cuento de hadas de Chwalinska, que a sus 24 consigue lo que nadie antes había logrado en Roland Garros, alcanzar la final desde la fase previa y que impregna el torneo con su tenis osado y diferente.

Una propuesta que le ha permitido ir derribando favoritas camino de la final gracias a la magia que salía de su brazo izquierdo, pero que no tuvo la misma consistencia frente a las envestidas de una Andreeva que concentrada puso rumbo al título.

Si el duelo comenzó timorato, con ambas jugadoras irregulares con su servicio, la ruda puso la directa a partir del séptimo juego y encadenó nueve consecutivos que pesaban como una losa en su rival.

Chwalinska, 114 del mundo, la finalista de peor ránking de la historia, que perseguía seguir los pasos de su compatriota Iga Swiatek, se vio sumergida ante el torbellino de la rusa.

Con 5-0 sumó dos juegos, un con el servicio de Andreeva, pero al siguiente cedió su saque y el torneo.

La rusa cayó postrada de rodillas sobre la tierra batida que consagra a una joven de 19 años a quien hace dos le faltó un poco de madurez para superar las semifinales a las que llegó en París tras derrotar en cuartos a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Aquella tenista algo impulsiva ha ido dejando paso a una jugadora más asentada que este año le valió el torneo de Linz, la final de Madrid, las semifinales de Suttgart y los cuartos de Roma, antecedentes que han conducido a su primer Grand Slam en su torneo favorito.