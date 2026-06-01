Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón se jugarán la última plaza de ascenso a Primera en la promoción

El Almería, el Málaga, Las Palmas y el Castellón no fallaron y certificaron su clasificación para las eliminatorias de ascenso a Primera División, tras saldar con victoria una última jornada de LaLiga Hypermotion en la que el Mirandés consumó el descenso a Primera RFEF. [Castellón - Almería en directo, sábado 6 de junio / Las Palmas - Málaga en directo, domingo 7 de junio]

En Almería, los aficionados finalmente pudieron celebrar la clasificación para las eliminatorias de ascenso, tras imponerse este domingo por 1-0 a un Valladolid sin nada ya en juego.

Una circunstancia que no impidió al conjunto pucelano maniatar durante casi una hora de juego a un Almería que, cómo no, encontró en el delantero Sergio Arribas la solución a todos sus problemas.

Arribas acabó con las dudas del conjunto indálico al transformar a los cincuenta y siete minutos un penalti cometido por el senegalés Amath Ndiaye, que significó el definitivo 1-0 que permitió al Almería acceder a la promoción como tercer clasificado.

Cala mantiene vivo el sueño del Castellón Una posición que llevará al equipo andaluz a enfrentarse en las semifinales de la fase de ascenso con un Castellón, que logró el último billete en juego para la promoción, al derrotar este domingo por 2-1 a un Eibar que aspiraba también a disputar las eliminatorias de ascenso. Máxime cuando el equipo guipuzcoano, que ha firmado una segunda vuelta de campeonato fantástica, igualó (1-1) a los ocho minutos de la segunda mitad el tanto inicial de Cala para los locales con un disparo desde la frontal del área de José Corpas que acabó en el interior de la portería tras tocar en un rival. Resúmenes de LaLiga CD Castellón - SD Eibar: resumen del partido de la 42ª jornada de Liga | Segunda Ver ahora Pero Cala, posiblemente el jugador más determinante durante toda la temporada del conjunto 'orellut', no estaba dispuesto a que nada ni nadie impidiese mantener vivo el sueño de devolver, 35 años después, al Castellón a Primera, y sirvió a los setenta y un minutos un magnifico balón a Suero para establecer el definitivo 2-1.

Chupe asegura la promoción al Málaga con un doblete Tampoco falló el Málaga, que se aseguró la cuarta plaza, tras vencer este domingo por 0-2 a un Zaragoza que llegaba a la cita desahuciado, tras certificar matemáticamente la pasada jornada su descenso a Primera RFEF. Resúmenes de LaLiga Real Zaragoza - Málaga CF: resumen del partido de la 42ª jornada de Liga | Segunda Ver ahora Todo lo contrario que el conjunto malacitano que para no depender de resultados d de terceros necesitaba vencer en la capital aragonesa, donde contó con el apoyo de un numerosísimo grupo de aficionados blanquiazules. Y es que el jovencísimo equipo de Juan Funes ha desatado la ilusión en la ciudad andaluza con su vibrante juego, liderado por canteranos que apunta a estrella como David Larrubia o el delantero Carlos Ruiz 'Chupe', que certificó la victoria visitante con un doblete que aseguró la presencia del Málaga en la promoción.

Las Palmas no falla ante un Deportivo de fiesta Eliminatorias de ascenso en las que el equipo andaluz se medirá con otro histórico del fútbol español, Las Palmas, que se aseguró la presencia en la promoción tras vencer este domingo por 1-2 en su visita al campo de un Deportivo de La Coruña, inmerso en plenos festejos por el ascenso. Resúmenes de LaLiga RC Deportivo de la Coruña - UD Las Palmas: resumen del partido de la 42ª jornada de Liga | Segunda Ver ahora Una circunstancia que no desaprovecharon los de Luis García para situarse a los dieciocho minutos de juego con una ventaja de dos goles, gracias a los tantos de Kirian Rodríguez y Marvin, que el conjunto gallego ya no logró remontar.