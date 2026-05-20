Etapa 11 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Porcari a Chiavari

Este miércoles se disputa la etapa 11 del Giro de Italia 2026 entre Porcari y Chavario, de 195 kilómetros de recorrido y tres puertos de montaña concentrados en su parte final donde el portugués Alfonso Eulálio defiende 27 segundos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard como líder de la 'corsa rosa'.

Tras la victoria del italiano Filippo Ganna en la contrarreloj individual de 42 kilómetros con una exhibición que le convirtió en el contrarrelojista más veloz en una CRI de más de 40 kilómetros en la historia de las Grandes Vueltas, la carrera vuelve a dar protagonismo a la lucha por la general con protagonismo para las estrategias y el trabajo en equipo.

La etapa tiene un perfil muy sinuoso, especialmente en la segunda parte. Después de un arranque dejornada casi llano, pero bastante tortuoso entre Lucca y Camaiore, el pelotón afronta la vía Aurelia durante varios kilómetros.

Antes de entrar en La Spezia se afronta una breve subida. Después de La Spezia se coronan el Passo del Termine y el Colle di Guaitarola, recorriendo así las Cinque Terre, y después de Sestri Levante se coronan dos breves y empinadas subidas (Colla dei Scioli y Cogorno) que conducen al final de Chiavari.

Los últimos 5 kilómetros se caracterizan por una breve subida, con un corto descenso posterior, que lleva al interior del casco urbano, donde habrá algunas zonas complicadas, con un último kilómetro rectilíneo perfectamente llano que desemboca en una recta de 400 metros.

Por lo tanto, el día se presenta con un amplio abanico de opciones en la lucha por la victoria de etapa, tanto entre aquellos corredores que busquen una escapada larga, como para las escuadras que regulen fuerzas y lancen a sus corredores más fuertes en sinuoso tramo final.