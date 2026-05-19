Etapa 10 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Viareggio a Massa

Sigue en vivo y minuto a minuto este martes la etapa 10 del Giro de Italia 2026, que se disputa entre Viareggio y Massa. Se trata de una contrarreloj de 42 kilómetros, que te contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

La carrera se reanuda tras la jornada de descanso. Fundamental haber cogido fuerzas para lo que se les viene encima. Día clave para medir las aspiraciones del portugués Alfonso Eulálio (Bahrain Victorius), el todavía portador de la maglia rosa, pero acechado en 2:24 por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma). Un margen que se puede considerar estrecho cuando te persigue en la general un auténtico especialista como el doble vencedor del Tour de Francia y que viene de ganar el pasado domingo su segunda etapa en lo que va de Giro. Tercero en la clasificación es el austriaco Felix Gall (Decathlon), a casi tres minutos, que potencialmente es mejor para este tipo de etapas que Eulálio. Un tiempo a tener en cuenta será el del italiano Filippo Ganna, todo un especialista contra el crono que estando el 102º en la clasificación, previsiblemente marcará el tiempo a seguir hasta el paso de los favoritos al podio.

El perfil de etapa es casi totalmente llano y a nivel del mar, lo que unido a la distancia (42 km) ofrece una oportunidad a los ciclistas caracterizados por desarrollar toda la potencia. En ese sentido, destaca el largo tramo de 20 km casi rectos por completo en el sector del paseo marítimo. En general, podrían superarse los 50 km/h de velocidad media. Los corredores únicamente encontraran un 'bache' en el km 38 en forma de ligera subida de 21 metros, lo que supondrá un elemento técnico a tener en cuenta. Otro serán las curvas, como la de 180º en 'U' de los primeros km a la salida de Viareggio y las de los últimos km en Massa para poner a prueba la trazada antes de meta, cuando las fuerzas ya van justas.