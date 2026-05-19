Unai Emery busca renovar su idilio con la Europa League en la final entre Aston Villa y Friburgo

Unai Emery, o lo que es lo mismo 'Míster Europa League' niega sin éxito en rueda de prensa ser el rey de la competición en la víspera de su primera final como entrenador del Aston Villa en la final de este miércoles en Estambul frente al Friburgo, donde busca lograr su quinto trofeo tras haberlo levantado anteriormente con el Sevilla en tres ocasiones, y la última con el Villarreal en 2021.

"No soy el rey de esta competición. Ahora, estoy de nuevo aquí con el Aston Villa, en un nuevo capítulo, y todo lo que hice ya pasó. Está ahí, pero con eso no voy a ganar mañana. Tengo que ganar mañana con los jugadores que tenemos ahora, con el Aston Villa de ahora, contra el rival al que nos enfrentaremos mañana. Es un nuevo camino, un nuevo momento, y ojalá una nueva era", declaró el vasco.

"Los jugadores están demostrando su capacidad para jugar al más alto nivel en la Premier League y en Europa. Y no solo ahora", señaló. "Hace tres años, semifinales de la Conference League; el año pasado, cuartos de final de la Champions League; y este año, la final", recapituló.

Cuando Emery llegó al Aston Villa a finales de 2022, se puso un reto por delante: clasificar al equipo a Europa y ganar un título. El de San Sebastián se hizo cargo de un Aston Villa que estaba al borde del descenso y tras vencer la incredulidad de muchos, ha logrado clasificar a los 'villanos' para Europa en cada uno de las cuatro temporadas que ha dirigido al equipo y se encuentra en la antesala de lograr el primer título del club en 44 años.

Algo sabe el vasco de disputar una final de la Europa League, no en vano ha dirigido cinco finales de Europa League, tres con el Sevilla, una con el Villarreal y una con el Arsenal, y ha ganado cuatro de ellas. Solo perdió la del Arsenal, contra el Chelsea en 2019, y está considerado el técnico más exitoso de la historia de la competición.

Para la final de este martes, Emery solo tiene la duda de Amadou Onana, quien apura los plazos de recuperación tras una lesión que podría dar opciones al sueco Victor Lindelof como acompañante de Youri Tielemans en el centro del campo si el senegalés no llegara a tiempo.