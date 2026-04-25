El Barça, a por su sexta final de Champions femenina seguida ante un Bayern que se aferra al Arena de Múnich

El Barcelona inicia su eliminatoria de semifinales de la Champions League femenina en Múnich ante el Bayern, último obstáculo que le separa de su sexta final consecutiva. El conjunto azulgrana juega este sábado a partir de las 18:15 horas ante un rival que al inicio de la temporada regular se mostró netamente inferior.

El Barça Femení se impuso entonces en el Johan Cruyff por un contundente 7-1. El conjunto de Pere Romeu llegó a semifinales después de dar cuenta sin mostrar piedad del Real Madrid y amenaza con aplicar el mismo rodillo al Bayern.

El conjunto bávaro sólo ha sido capaz de derrotar hasta la fecha al español en fase de grupos de la temporada 2022-2023. Fue en un Allianz Arena con récord de asistencia para ver a su equipo femenino y con un 3-1, al que se aferran para dar la sorpresa y evitar la sexta final blaugrana.

El campeón alemán se recuperó del mazazo a los cuatro días ante el Wolfsburgo y desde entonces no ha conocido la derrota con una racha de 25 victorias y un empate. Son el tipo de números que cualquier equipo necesitaría para osar enfrentarse al Barça, aún más arrollador si cabe en su liga doméstica.

Las pupilas de Pere Romeu ya tienen un nuevo título de la Liga F en el bolsillo y afrontarán el 16 de mayo la final de la Copa de la Reina con la defensa del título en una revancha frente al Atlético de Madrid.

La final de Champions perdida el año pasado frente al Arsenal es la única 'espina clavada' de Romeu desde que se hiciera cargo de la plantilla en el verano de 2024. Una plantilla que, pese a estar mermada en la eliminatoria ante el Madrid, le bastó para pasar el rodillo.