El Barça golea al Badalona Women y puede cantar el alirón frente al Espanyol

El FC Barcelona Femení acaricia su séptima liga consecutiva. Lo hace tras vencer por 6-0 al Badalona Women en el partido que cerraba la vigésimo quinta jornada de La Liga F. De esta forma, las culés se han colocado, a falta de cinco jornadas, a dos puntos de convertirse en campeonas.

Las catalanas visitarán en la próxima jornada la Ciutat Esportiva Dani Jarque, donde podrían cantar el alirón ante el RCD Espanyol Femenino, en un escenario de máxima rivalidad y con La Liga F ya prácticamente decidida.

Más allá del resultado, el partido volvió a evidenciar lo que se ha visto durante toda la competición: La enorme distancia competitiva que existe actualmente entre el Barça y el resto de equipos de la Liga F.

El FC Barcelona no dio opción a su rival en ningún momento Pese a presentar varias rotaciones en el once, el equipo mantuvo intacta su identidad: presión alta, ritmo en la circulación y una clara vocación ofensiva volcada en las bandas. El primer gol llegó como consecuencia directa de ese plan. En el minuto 13, un centro al área de Carla Julia terminó rebotando en la mano de la defensora Itziar Pinillos dentro del área. Salma Paralluelo transformó el penalti para abrir el marcador. El Badalona intentó estirarse tras el 1-0 y firmó su mejor tramo de partido en torno al minuto 25, con una jugada combinativa entre Estefanía Banini, Barclais y María Llompart que no encontró portería. También reclamó un posible penalti por un contacto entre Mapi León y Banini, que la colegiada Ylenia Sánchez no consideró punible tras revisión. Sin embargo, incluso en esos minutos de mayor equilibrio, la sensación de control del Barça nunca desapareció.

Un vendaval azulgrana tras el descanso En la segunda parte el Barçá aceleró aun más y en apenas minutos convirtió el partido en una goleada incontestable. Marta Torrejón amplió la ventaja a los cuatro minutos de comenzar la segunda parte tras una acción a balón parado, y poco después llegó el gol desde fuera del área de Sydney Schertenleib. A partir de ahí, el encuentro se rompió definitivamente. ““ El carrusel de cambios no hizo más que aumentar el dominio azulgrana, con la entrada de jugadoras como Claudia Pina, Vicky López o Caroline Graham Hansen, manteniendo la intensidad y ampliando la distancia en el marcador. El gol olímpico de Mapi León en el 72' y el tanto final de la canterana Martine Fenger (hizo su primer gol con el primer equipo) terminaron de redondear una noche que volvió a ser un ejercicio de superioridad colectiva. ““